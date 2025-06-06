運動雲

>

林張子俊高中暴風抽高！多磨一年拚出身價　選秀動向壓線揭曉

▲▼林張子俊 。（圖／大專體總提供）

▲林張子俊 。（圖／大專體總提供）

 記者王真魚／專訪

年僅19歲的新北凱撒潛力右投林張子俊，被視為今年選秀首輪熱門，不過他本人尚未決定是否報名選秀，預計將會等到最後一刻才揭曉去向。

林張子俊去年自新竹成德高中畢業後，選擇進入開南大學棒球隊持續磨練。今年初在大專棒球聯賽公開一級組中投出亮眼成績，隨後轉戰新北凱撒成棒隊。5月春季聯賽預賽，他面對桃園市成棒隊繳出100球完封勝，表現令人驚艷。今年也順利入選2026年名古屋亞運26人培訓名單，有望首度披上國家隊戰袍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高三受傷成轉機 大學路線反成助力

回顧當初選擇先進大學的決定，林張子俊坦言，「我們那屆選手很強，很多怪物級的，但主要是高三那年木棒聯賽遇到受傷導致沒成績，感覺出來選秀輪次不會太理想，加上自己有想要出國打球的想法，所以選擇先到大學磨練。」

他透露當時手肘遭遇輕微拉傷，雖然傷勢不嚴重，但恰好在高三最後衝刺階段無法比賽，導致木聯沒有成績，「回頭看來反倒是好事，不會後悔這個決定。」

▲玉山盃新竹市劉宇翔、朱柏翰、林張子俊。（圖／中華棒協提供）

▲林張子俊高中才開始專職投手。（圖／中華棒協提供）

心態蛻變是最大收穫 學會與打者正面對決

談到大學和成棒階段的最大收穫，林張子俊強調是心態上的轉變。「主要還是心態上，包括對決打者的心態以及投球策略。我一開始算是比較盲目地在投球，到了大學、成棒之後，從中學習投球策略、配球與捕手溝通。」

加入新北凱撒後，學長以及教練的指導更讓他受益良多，「我自己很容易會一直覺得，在對決打者時會想很多，投得很閃躲，不敢面對打者。學長都跟我說，不要覺得自己不好，找出自己優勢，勇敢對決打者。」

球種多元化 「一縫線直球」成秘密武器

林張子俊的優勢在於直球的尾勁，球路變化讓打者不易攻擊。他的球種相當多元，包括卡特球、滑球、指叉變速球、指叉球和曲球，其中最特別的是他的「一縫線直球」。

這顆獨特球種的由來頗有趣，他笑說，「那是在大專盃開打前，和開南隊友王維辰所學的。他是我們開南的核心人物，當時練球練到一半，投手群在研究變化球，他就在旁邊跟我講這顆球。我以為他開玩笑，結果試投後感覺效果不錯。」

林張子俊解釋一縫線球的威力，「算是比較能夠引誘對攻擊慾望很高的打者，因為球速跟直球差不多。」目前他的球速最快可達151公里。

國三才開始練投 暴風式長高助一臂之力

值得一提的是，林張子俊直到國三下學期才開始練投手，「那時還有在打擊，但到了成德後，可能自己那時也比較矮，力量不夠，跟其他打者比完全比不上，教練就叫我去練投手。我覺得投球也滿好玩的，喜歡解決打者那種成就感。」

令人驚訝的是，他在高中暴風抽高，「高一時只有168公分，高二長到177公分，高三畢業時181公分，現在則有183公分。」

「國中有吃中藥看醫生，但好像沒用。」他笑著透露長高秘訣，我是滿愛喝牛奶的，一個禮拜要喝兩到三罐，大罐的那種！不過我覺得長高原因還是跟遺傳有關，我爸爸國中也比較矮，後來也是高中長高。」

以「大沙」為目標 等待選秀最後時刻

談到最欣賞的投手，林張子俊提到「大沙」沙子宸，「一直以來都滿喜歡他，我們一起在黑山羊訓練過，算是有些認識。」今年經典賽資格賽，他還化身小粉絲到現場為沙子宸加油，甚至因為兩人長相神似被認成是「大沙弟弟」。

兩人的相似背景讓林張子俊更有共鳴，「他國中打社團棒球，高中才開始真的練投，算是慢慢爬起來，很欣賞他。」

據了解，目前仍有國外球隊與他接觸，林張子俊將謹慎評估未來動向，對於中職選秀，他表示會等到最後一刻，如果真的沒有旅外機會，會壓線報名中職選秀。

持續精進變化球 亞運夢想在望

至於自己需要加強的地方，林張子俊認為，應該是變化球的速差，「自己雖然球種滿多，但速差還不夠，最近是有在練曲球，效果不太好，現在就是少一顆110-120公里比較慢的球，希望可以把曲球練起來。」

目前正跟隨亞運培訓，林張子俊對於首度入選中華隊感到興奮，「我第一次打中華隊，真的滿開心的，一直都沒想過會有這個機會，也覺得自己算是幸運。」他也希望能夠進入正式名單。

關鍵字： 林張子俊中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

外媒曝大谷每打席超暖舉動：全聯盟只有他這麼做！

外媒曝大谷每打席超暖舉動：全聯盟只有他這麼做！

李灝宇登上ESPN新秀榜Top 10：老虎下一位升上大聯盟人選

李灝宇登上ESPN新秀榜Top 10：老虎下一位升上大聯盟人選

NBA總冠軍賽今開打！專家賭盤全看好雷霆　溜馬一哥：更喜歡這樣

NBA總冠軍賽今開打！專家賭盤全看好雷霆　溜馬一哥：更喜歡這樣

林張子俊高中暴風抽高！多磨一年拚出身價　選秀動向壓線揭曉

林張子俊高中暴風抽高！多磨一年拚出身價　選秀動向壓線揭曉

二軍／林暉盛再見保送　樂天延長賽10比9氣走兄弟

二軍／林暉盛再見保送　樂天延長賽10比9氣走兄弟

美高中女將連兩次「前滾翻」滑越終點　勇奪跨欄金牌爆紅

美高中女將連兩次「前滾翻」滑越終點　勇奪跨欄金牌爆紅

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

國王末節甩開戰神聽牌！林書豪曝致勝關鍵　稱身體狀況不錯

國王末節甩開戰神聽牌！林書豪曝致勝關鍵　稱身體狀況不錯

【薑還是老的辣】藏500元讓 #退休警犬 找 牠秒鎖定目標！

熱門新聞

道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

外媒曝大谷每打席超暖舉動：全聯盟只有他這麼做！

李灝宇登上ESPN新秀榜Top 10：老虎下一位升上大聯盟人選

NBA總冠軍賽今開打！專家賭盤全看好雷霆　溜馬一哥：更喜歡這樣

林張子俊高中暴風抽高！多磨一年拚出身價　選秀動向壓線揭曉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇逆轉大都會　大谷突破剋星敲雙安

2林家正不選秀？台鋼兩套劇本應對

3外媒曝大谷超暖舉動：只有他這麼做！

4ESPN點名李灝宇：老虎下一位上大聯盟

5專家賭盤全看好雷霆　哈利伯頓喜歡

最新新聞

1大聯盟擬2026年導入ABS挑戰系統

2球后莎芭蓮卡距法網首冠僅差1步

3ESPN點名李灝宇：老虎下一位上大聯盟

4高中女將連兩次前滾翻滑越終點摘金

5道奇逆轉大都會　大谷突破剋星敲雙安

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

因雨暫停「不讓身體冷下來」　威能帝不催球速放鬆投

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366