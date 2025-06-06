林張子俊高中暴風抽高！多磨一年拚出身價　選秀動向壓線揭曉

▲林張子俊 。（圖／大專體總提供）

記者王真魚／專訪

年僅19歲的新北凱撒潛力右投林張子俊，被視為今年選秀首輪熱門，不過他本人尚未決定是否報名選秀，預計將會等到最後一刻才揭曉去向。

林張子俊去年自新竹成德高中畢業後，選擇進入開南大學棒球隊持續磨練。今年初在大專棒球聯賽公開一級組中投出亮眼成績，隨後轉戰新北凱撒成棒隊。5月春季聯賽預賽，他面對桃園市成棒隊繳出100球完封勝，表現令人驚艷。今年也順利入選2026年名古屋亞運26人培訓名單，有望首度披上國家隊戰袍。

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高三受傷成轉機 大學路線反成助力



回顧當初選擇先進大學的決定，林張子俊坦言，「我們那屆選手很強，很多怪物級的，但主要是高三那年木棒聯賽遇到受傷導致沒成績，感覺出來選秀輪次不會太理想，加上自己有想要出國打球的想法，所以選擇先到大學磨練。」

他透露當時手肘遭遇輕微拉傷，雖然傷勢不嚴重，但恰好在高三最後衝刺階段無法比賽，導致木聯沒有成績，「回頭看來反倒是好事，不會後悔這個決定。」

▲林張子俊高中才開始專職投手。（圖／中華棒協提供）

心態蛻變是最大收穫 學會與打者正面對決

談到大學和成棒階段的最大收穫，林張子俊強調是心態上的轉變。「主要還是心態上，包括對決打者的心態以及投球策略。我一開始算是比較盲目地在投球，到了大學、成棒之後，從中學習投球策略、配球與捕手溝通。」

加入新北凱撒後，學長以及教練的指導更讓他受益良多，「我自己很容易會一直覺得，在對決打者時會想很多，投得很閃躲，不敢面對打者。學長都跟我說，不要覺得自己不好，找出自己優勢，勇敢對決打者。」

球種多元化 「一縫線直球」成秘密武器

林張子俊的優勢在於直球的尾勁，球路變化讓打者不易攻擊。他的球種相當多元，包括卡特球、滑球、指叉變速球、指叉球和曲球，其中最特別的是他的「一縫線直球」。

這顆獨特球種的由來頗有趣，他笑說，「那是在大專盃開打前，和開南隊友王維辰所學的。他是我們開南的核心人物，當時練球練到一半，投手群在研究變化球，他就在旁邊跟我講這顆球。我以為他開玩笑，結果試投後感覺效果不錯。」

林張子俊解釋一縫線球的威力，「算是比較能夠引誘對攻擊慾望很高的打者，因為球速跟直球差不多。」目前他的球速最快可達151公里。

國三才開始練投 暴風式長高助一臂之力

值得一提的是，林張子俊直到國三下學期才開始練投手，「那時還有在打擊，但到了成德後，可能自己那時也比較矮，力量不夠，跟其他打者比完全比不上，教練就叫我去練投手。我覺得投球也滿好玩的，喜歡解決打者那種成就感。」

令人驚訝的是，他在高中暴風抽高，「高一時只有168公分，高二長到177公分，高三畢業時181公分，現在則有183公分。」

「國中有吃中藥看醫生，但好像沒用。」他笑著透露長高秘訣，「我是滿愛喝牛奶的，一個禮拜要喝兩到三罐，大罐的那種！不過我覺得長高原因還是跟遺傳有關，我爸爸國中也比較矮，後來也是高中長高。」

以「大沙」為目標 等待選秀最後時刻

談到最欣賞的投手，林張子俊提到「大沙」沙子宸，「一直以來都滿喜歡他，我們一起在黑山羊訓練過，算是有些認識。」今年經典賽資格賽，他還化身小粉絲到現場為沙子宸加油，甚至因為兩人長相神似被認成是「大沙弟弟」。

兩人的相似背景讓林張子俊更有共鳴，「他國中打社團棒球，高中才開始真的練投，算是慢慢爬起來，很欣賞他。」

據了解，目前仍有國外球隊與他接觸，林張子俊將謹慎評估未來動向，對於中職選秀，他表示會等到最後一刻，如果真的沒有旅外機會，會壓線報名中職選秀。

持續精進變化球 亞運夢想在望

至於自己需要加強的地方，林張子俊認為，應該是變化球的速差，「自己雖然球種滿多，但速差還不夠，最近是有在練曲球，效果不太好，現在就是少一顆110-120公里比較慢的球，希望可以把曲球練起來。」

目前正跟隨亞運培訓，林張子俊對於首度入選中華隊感到興奮，「我第一次打中華隊，真的滿開心的，一直都沒想過會有這個機會，也覺得自己算是幸運。」他也希望能夠進入正式名單。