宜蘭爆冷逆襲高雄！美日球探緊盯鄭品紳、蘇嵐鴻救火登板

▲逆轉逼出王牌！鄭品紳吸球探目光，宜蘭爆冷氣走高雄 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

2025年玉山盃青棒賽今（5日）上演驚奇戰局，高雄市以7比8不敵宜蘭縣，本屆首場賽事就爆冷門。宜蘭在4局灌進5分追平比數，第5局趁高雄市失誤與高飛犧牲打攻下關鍵致勝分，把高雄強投蘇嵐鴻逼上場救火，原先準備「打卡下班」的球探們也再度舉起測速槍。

此戰吸引國內外球探到場觀察，除中職6隊外，據悉美職包括小熊、釀酒人、海盜、大都會、水手、費城人與太空人皆派員到場，日職則有歐力士。

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值得一提的是，台鋼雄鷹明天將展開與樂天桃猿的三連戰，總教練洪一中今趁球隊於桃園球場練習空檔，特地前往青埔球場觀賽。

洪總直呼，「好久沒看學生棒球了，來感受一下這股熱血氛圍。」至於即將到來的選秀會，將全權交由球探部門評估，他笑說，「就拜託他們了！我們什麼位置都缺！」

▲鄭品紳2局退場、球探齊聚盯場 。（圖／記者王真魚攝）

高雄總教練張榮勳賽後表示，雖然輸球令人遺憾，但球隊打擊表現不差，這場比賽對年輕選手來說是一次寶貴的經驗累積。

「說綁手綁腳倒也不至於，我們這場打了十幾支安打，火力其實還不錯。」他指出，真正影響球隊表現的是守備與投手群的控球，「上來前連下四天大雨，基本上沒什麼守備練習，多少有點影響，但不是主因。今天比較明顯的是急躁，在你追我趕的節奏下，守備容易出現失誤，後面投手保送也有六、七個，這部分影響了整體比賽節奏。」

對於鄭品紳只投2局退場，張榮勳表示這是賽前規劃的一部分，「有考慮到後續比賽的調度，也尊重投手教練的安排，設定就是2到3局，他今天投得還不錯，沒什麼太大問題。」

至於派出另一名主力投手蘇嵐鴻登板是否是臨時決策，張榮勳直言，「確實沒預期今天會出他，本來想放在第二或第三場。」

對於鄭品紳的整體評價，張榮勳給予高度肯定，「他是普門高中的投手，之前在高雄也對戰過很多次，身材素質很好，是一位很有潛力的選手，今年才高二，相信明年會持續在青棒圈活躍。」

雖然首戰落敗，但張榮勳鼓勵球員從比賽中學習，「這是一場很好的比賽，小朋友能從中吸取很多經驗，領先被追平甚至超前，最後半局還有機會，這對他們來說是很棒的養分。」

他也強調，落入敗部並不等於出局，「只是會累一點，得多打2、3場，宜蘭是一支可敬的隊伍，我們知道他們玉山盃前有和台北市打友誼賽，還都贏了，實力不容小覷，近幾年一直是前幾名的列強之一。」

▲鄭品紳 。（圖／棒協提供）