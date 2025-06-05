李勛傑背號「95」藏兄弟情　李立威追隨腳步投入中職選秀

▲李立威 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿內野手李勛傑的弟弟李立威，將於今年高中畢業後挑戰中華職棒選秀，期盼能踏上與哥哥相同的職棒之路。他透露，哥哥所選背號「95」正是他自己的出生年份，「希望我也能跟上他的腳步，一起努力不放棄。」

來自桃園的李立威就讀於東體，與哥哥李勛傑當年選擇平鎮高中不同。他解釋，當年升高中時刻意與哥哥做出區隔，「以前國小國中都跟哥哥一起，高中想說換個地方，不要再跟哥哥一樣，也有考慮到東體可能比較多出賽機會。」

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李立威因超齡無法參加玉山盃，今天仍抽空到場為隊友加油。談到報名選秀契機，他坦言，在木棒聯賽前並未將選秀列入考量，「之前沒有打得很好，沒想過這件事。但木棒聯賽成績有打出來，也有受到球探關注，想說可以挑戰看看。」

他也透露，有特別詢問李勛傑意見，「哥哥有建議我去選，也說選上了就是自己要去拚。不管職棒還是大學，都是自己努力自己拚，如果能選上當然是更好的。」

對於場上強項，主要守三壘的李立威認為自己的揮棒速度快、打擊很有力；守備方面則具有臂力，傳球速度快。至於與哥哥相比？他笑說，「他還是比較有力量，因為比我大隻！」

李勛傑近期在一軍繳出好表現，李立威樂見哥哥發光發熱，「他打得好我就很開心，身邊同學也都會說，哥哥最近打很好。」

未來是否希望能和哥哥同隊，李立威毫不掩飾期待：「當然期待！練習、比賽都能一起，也能讓他盯著我。」

李立威懷抱夢想，也有明確目標。身披「95」號背號的哥哥，是他追逐的對象，也是前進的動力。他說，「哥哥當初選這個號碼，就是我的出生年（民國）。他希望我能追隨他腳步，我也會不放棄，努力跟上他。」