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許丞郡5.2局僅挨1安　率彰化奪玉山盃首勝

▲▼ 許丞郡 。（圖／記者王真魚攝）

▲許丞郡 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

玉山盃青棒國際錦標賽今天開打，在桃園青埔球場進行G3賽事，彰化縣全場敲出12支安打攻下4分，先發高二左投許丞郡繳出5.2局僅被敲1安、狂飆8K的優質表現，率隊以4比2力退雲林縣，順利拿下預賽首勝。

彰化縣首局就展開攻勢，開路打者黃信評靠觸身球上壘，隨後李士騰與吳承翰連續安打敲回首分，簡宥澄補上一安再添1分，迅速取得2：0領先。

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5局上，彰化再度展現火力，在2出局一、二壘有人的情況下，陳逸恩掃出右外野長打，球一路滾向全壘打牆邊，兩名跑者成功回本壘得分。陳逸恩隨後也試圖衝回本壘，不過在本壘前遭觸殺，彰化縣再添2分，比數擴大至4：0。

雲林縣直到6局下才由王翾祐擊出團隊首安，隨後何翁沛軒趁許丞郡退場後擊出中外野安打、打回1分。最終第7局雲林追回1分，但仍無力逆轉，終場彰化以4比2獲勝。

許丞郡此戰用101球投5.2局，一直在6局才被擊出安打，失掉1分責失，表現幾近完美。總教練林健傑對他讚譽有加，「他今天投得很好，美中不足的是，可能太想和打者周旋，造成用球數偏高，正常是會讓他丟完，但因為用球數到了，讓他先下來。」

對於此戰表現，許丞郡自評90分，扣的10分是因為被敲了那一安，以及失了1分。他透露，其實5局後就有注意到對手安打數掛蛋，「但下來後不小心看到計分板，結果就被安打了，很可惜，自己也沒完投過。」

許丞郡去年曾於玉山盃奪得投手獎，卻未能順利入選U18培訓，他希望今年能夠再繳出好表現入選國手。

為求進步，許丞郡平時常觀看左投「不死鳥」郭泓志的比賽影片，今年在王貞治盃曾測得最快球速141公里，他立下新目標，「去年木棒聯賽後持續重訓，球速漸漸有起色，目標是挑戰148公里！」

彰化縣首戰開胡，林健傑表示，「賽前有提醒他們，剩下就是臨場狀況，很高興大家有做好該做的，接下來一場一場來，希望突破去年成績。」

關鍵字： 青棒許丞郡彰化縣雲林縣玉山盃

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