王翾祐報名選秀挑戰職棒舞台　向學長曾聖安、林佳緯看齊

▲王翾祐 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

玉山盃今天開打，彰化縣交手雲林縣，彰化縣高二投手許丞郡前5局沒有被敲任何安打，直到6局才被王翾祐擊出首安，「無安打」破功。王翾祐是雲林縣二壘主力，今年自高三畢業後將投入選秀。

王翾祐今天先發4棒、鎮守二壘，3局因觸身球上壘，6局則從許丞郡手中擊出團隊首安，且是支二壘長打，7局最後攻勢擊出滾地球但帶有1分打點。

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對於此戰表現，王翾祐自認不理想，「那一支安打，其實我也不覺得是支安打，只是運氣好。」他苦笑稱，「如果滿分100，我應該只有20分，打擊其實沒有發揮，對方投手真的不錯，很有速度，自己太急了，傻傻去打。」

總教練吳秉倫指出，王翾祐算是全方位的打者，打、跑、守都有一定水準，「不過打擊方面，算是中長距離的打者，比較黏一點。」

因為高一曾動手術解決軟骨破裂，吳秉倫透露，王翾祐復出後，臂力傳球受限，主要都二壘為主。

王翾祐坦言，自己未來還是希望能回到游擊，「但我知道我還不夠格，還要更努力才行。」

去年12月參加新北富邦盃，王翾祐當時就萌生挑戰職棒的想法，「目標一直是職棒，但那時只是想，沒有真正想過可不可以。」一直到今年木棒聯賽第一階段，因調整狀況不錯，讓他產生信心，也在近期繳交報名表。

王翾祐自認守備、腳程是他的優勢，打擊方面則需要再加強，「大家可能說我打擊不錯，但我覺得還有很多需要進步的地方，無論是想法還是技術。」

他也向太巴塱國小學長曾聖安、何品室融看齊，期待進入職棒後能成為和他們一樣的好打者，「希望打擊可以更好！」