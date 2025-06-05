陳傑憲陷負評風暴！好友曝他私下暖心一面

記者 劉邠如／綜合報導

統一獅球星「台灣隊長」陳傑憲，近來先是脫口說了俚語惹議，近來又因在球季赴美擔任芝加哥白襪「台灣日」開球嘉賓，惹來負評。而好友許峰賓則私下社群透露，其實陳傑憲的真實用心，只是秉持著「棒球人」的格局，想行銷台灣棒球！

▲陳傑憲力挺許峰賓主辦的公益棒球活動，許峰賓也透露，陳傑憲對棒球的熱愛，喊話希望大家要繼續力挺「四爺」。（圖／許峰賓授權提供）

陳傑憲受邀於6月28日前往美國，擔任芝加哥白襪「台灣日」活動的開球嘉賓，卻恰逢因雨延後的補賽安排，行程時機引發部分球迷質疑，認為他在賽季中請假參與商業活動不妥。對此，所屬球團已發出聲明回應，說明該活動自4月起即開始接洽，最終經教練團討論與公司評估後才決定成行，並強調此次並未收取出席費，且安排了商務艙與防護員隨行，希望在兼顧國際交流之餘，也照顧球員狀態。

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由於他勢必將缺席統一獅與富邦悍將、樂天桃猿的比賽，部分球迷因此反彈，認為他身為球隊主力選手，卻在賽季中「公事請假」參與商業活動，質疑其職業態度有問題。

而陳傑憲本人則在2日深夜突然於社群平台貼出一張拉線木偶的圖片，未附文字，引發外界揣測是否是在隱喻自己對參賽的渴望。約三小時後，他又發出第二則限時動態，明確表示自己作為球員，「永遠以比賽與戰績為最優先」。

好友許峰賓，則是昨日在社群替他抱不平，寫道「陳傑憲一直是那種『為善不欲人知』的典範。當他得知我所屬的跑壘協會即將舉辦公益棒球活動，脫口而出的第一句話就是：『賓哥！協會有需要用錢嗎？』沒有多餘的寒暄，只有滿滿的關心與支持。他不僅無償為活動拍攝宣傳短片，還主動捐出親筆簽名球與愛心支票，全力相挺。」

許峰賓也解釋為何陳傑憲要在賽季赴美的真實原因「近期的風波中，他始終秉持著『棒球人』的格局出發，思考的是如何行銷台灣棒球、讓更多人愛上這項運動。然而，也因為他同時身為『棒球員』，部分聲音產生誤解。但我們都知道，他是那位願意為國家持續奮戰的選手——球季拉長至12強，他咬牙撐住；WBCQ更是提前啟動備戰，連一點季末的休息時間都沒留下。這一切，只是因為他把自己當成一位『棒球人』，覺得對這片土地、這個環境，有責任，也有使命。」

最後更喊話「我衷心感謝傑憲在這次『台灣跑壘王盃棒球公益博覽會暨園遊會』中全力支持。也希望大家一起守護、繼續愛這位願意為台灣棒球奉獻一切的真正『棒球人』」。

【台灣跑壘王盃 公益博覽會暨園遊會】

活動時間｜

6月7日（六）09:00－17:00

6月8日（日）09:00－17:00



活動地點｜

台南市小北C、D、E球場（文成三路）



開幕典禮｜

6月7日（六）13:00｜小北C球場