備戰9月亞錦賽　中華成棒培訓隊二階名單出爐

▲中華成棒培訓隊。（圖／中華棒協提供）
記者楊舒帆／綜合報導
為備戰明年名古屋亞運，中華成棒培訓今年開始啟動集訓，首要目標是9月舉辦的亞錦賽。中華棒協公布第二階段集訓名單，將於7月21日開訓。
中華棒協表示，「成棒選訓會議通過2026年名古屋亞運培訓隊第二階段培訓名單，本培訓隊階段目標備戰2025年亞洲棒球錦標賽，將於7月21日起於國訓中心展開訓練，預計8月中赴日與二軍以及社會人進行練習賽 ，備戰9月21日至28日於中國平潭舉行亞錦賽。」
培訓名單如下：
教練團名單：
總教練：湯登凱（背號27）
打擊教練：林加祐（背號17）
投手教練：姜建銘、克魯茲（背號53）
內野教練：陳偉志（背號62）
外野體能教練：呂祐華（背號99）
訓練員：李千賢
防護員：林虹妏、張筱筠、林紓先、張美淇
投手名單：
呂昱廷（RHP／臺灣體大，背號16）
高偉強（RHP／台北興富發，背號19）
楊尊凱（RHP／台壽霸龍，背號20）
陽杰恩（RHP／台灣電力，背號22）
林張子俊（RHP／新北凱撒，背號24）
林浩瑋（RHP／台北興富發，背號28）
黃柏儒（RHP／合作金庫，背號33）
吳逸平（RHP／台壽霸龍，背號51）
黃翰克（RHP／全越運動，背號55）
林佾葳（RHP／合作金庫，背號67）
王政浩（RHP／合作金庫，背號70）
捕手名單：
吳松勳（R／R／合作金庫，背號39）
蔡宗修（R／R／台壽霸龍，背號54）
蔡瑋泰（R／R／台南市，背號88）
內野手名單：
陳敏賜（R／R／台壽霸龍，背號1）
王騰玉（R／L／桃園市，背號2）
林雨力（R／R／台壽霸龍，背號4）
李亦崴（R／R／合作金庫，背號5）
陳聖賢（R／R／台灣電力，背號6）
黃柏叡（R／R／台灣電力，背號10）
高育瑋（R／L／合作金庫，背號41）
外野手名單：
蔡智榆（R／R／台灣電力，背號12）
楊振裕（R／L／合作金庫，背號61）
潘俊宇（R／L／台壽霸龍，背號73）
陳孝允（L／L／合作金庫，背號75）
陳致語（R／L／合作金庫，背號77）
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