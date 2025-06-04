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以為打贏衛冕軍就穩了！唐斯被笑「兩度害席波杜被開除」

▲▼唐斯與席波杜曾在灰狼與尼克合作。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐斯與席波杜曾在灰狼與尼克合作。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在東區冠軍賽不敵溜馬後，尼克閃電解僱總教練席波杜（Tom Thibodeau）。《Newsday Sports》披露，席波杜原以為只要淘汰衛冕軍塞爾提克，就能保住帥位，最終卻事與願違。有球迷則狠酸明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）再次害主帥丟掉飯碗。

席波杜執教尼克5年，戰績為226勝174敗，本季更打進自2000年以來的首次的東區決賽，淘汰衛冕軍塞爾提克後看似穩坐帥位，但爭搶總冠軍賽門票失利後，球團火速將他開除。

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根據《Newsday Sports》記者波普（Steve Popper）的消息，席波杜原以為只要擊敗綠衫軍就能續任，但現實是，尼克在2比1領先塞爾提克時，球團內部仍有更換總教練的討論。這也再次印證NBA唯結果論、不講人情的現實本質。

▲▼尼克主帥席波杜。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克主帥席波杜遭開除。（圖／達志影像／美聯社）

球團相信若想打破超過半世紀「無冠」魔咒，必須換個掌舵者。如同公牛當年改由「禪師」傑克森（Phil Jackson）接替柯林斯（Doug Collins）、勇士以柯爾（Steve Kerr）接班傑克森（Mark Jackson），尼克如今也期待新任教頭能帶來真正的改變。

社群平台上則有球迷嘲諷本季才來到紐約的明星長人唐斯，「KAT兩度搞到Thibs被炒，笑死我啦！」昔日灰狼一哥唐斯2016至2019年都在席波杜麾下打球，他本季被交易到大蘋果後，兩人再續前緣，但這次合作僅持續了1季。

儘管擊敗衛冕軍塞爾提克被視為尼克本季的重大突破，但隨後對上排名較低的溜馬卻無法把握晉級機會，成為球團下定決心換帥的關鍵。

紐約軍團本季看似戰力雄厚，卻一直難以真正融合：從例行賽對綠衫軍、騎士與雷霆0勝10敗的慘績，到布里吉斯（Mikal Bridges）公開抱怨上場時間，再到先發五人自1月以來「淨效率值為負」，顯示問題並非單一層面。

▲溜馬西亞卡姆、哈利伯頓，尼克布朗森、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐斯本季才被交易到尼克。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA紐約尼克Tom ThibodeauKarl-Anthony Towns

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