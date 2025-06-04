「龍仔」台灣血統確認中！中職已洽小熊　曾總也注意到了

▲3A的潛力砲手「龍仔」朗（Jonathon Long）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／桃園報導

效力於芝加哥小熊3A的潛力砲手「龍仔」朗（Jonathon Long）近期被球迷挖出具有台灣血統引發熱烈討論，中職會長蔡其昌出面回應會請聯盟同仁了解。據了解，中職已經正式發函至小熊球團確認。經典賽教頭曾豪駒也透過影片關注這位好手，直言確實是中華隊可以考量的戰力。

日前在批踢踢棒球討論板上，網友erichsin發文透露，因「龍仔」是老婆家親戚，「他媽媽是台灣人」進一步得知該選手擁有台灣血統。對此，蔡其昌在收到訊息後也留言回應，「我會請聯盟同仁進一步了解。」

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總教練曾豪駒同樣關注此事。他笑說，自己是透過新聞得知這位選手的存在，並特別找出他的打擊影片，「打擊能力不錯，選球也有水準，屬於長槍型的選手。」加上具備內、外野守備能力，他認為，龍仔是有機會成為球隊中的一枚活棋。

不過曾總也強調，仍須先確認選手是否符合入選條件，「就看聯盟那邊是否已有聯繫。」據了解，中職已向小熊球團寄信，確認該名選手是否具備台裔身份。若屬實，依照規定，他將有機會成為明年經典賽中華隊的可用戰力。

為備戰明年經典賽，中華隊持續追蹤旅外球員動態，包括接觸卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）等台美混血球員。不過曾總坦言，卡洛爾目前表現亮眼，勢必受到美國隊注意；至於費爾柴德近期受傷，狀況未明，「現在不確定因素太高了，還是會關注本土選手為主。」





▲3A的潛力砲手「龍仔」朗（Jonathon Long）。（圖／達志影像／美聯社）

朗是小熊在2023年大聯盟選秀第九輪選中的一壘手，球探報告中指出，他過去在加州州立大學長堤分校（Long Beach State）3個賽季敲出26支全壘打，僅比該校紀錄保持人李佛（Jeff Liefer）的紀錄少了4支。

去年7月升上2A後，朗打出另一個檔次，出賽46場繳出打擊率.340／上壘率.455／長打率.528的成績，並轟出7發全壘打。他在亞利桑那秋季聯盟延續火燙手感，18場比賽敲出6轟，名列聯盟第2，長打率.662則排名第4。

報告中提及朗擁有出色的揮棒與力量，純長打力（Raw Power）是plus等級，他擅長選球，「尋找可攻擊球路時也很有耐心。」此外，他的攻擊策略屬於選擇性積極，「能打出高品質飛球，但又不會過度追求全壘打，擊球落點能平均分布到全場，也展現出不錯的反方向長打能力。」

不過，他的速度明顯低於平均、傳球能力也偏弱，在守備位置上並沒有太多選項，「雖能勝任一壘防區，但『右打一壘手』這類型球員在職業層級中不算吃香。」小熊隊曾在2024年嘗試讓他守左外野與三壘，但這兩個位置，他都屬於守備能力偏弱的等級。

值得一提的是，朗在5月亮眼表現登上大聯盟官網。報導中指出，現年23歲的他，在小熊隊前30大新秀榜單中排名第13，「他在5月27場比賽繳出打擊三圍 .351／.423／.629，包括6轟、、5支二壘安打、2支三壘安打，共貢獻24分打點、21次得分、12次保送、61個壘打數。」