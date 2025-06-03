4盤逆轉晉級法網8強　哈薩克發球悍將直呼「人生中最美好的時刻」

▲布勃利克（Alexander Bublik）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

法國網球公開賽男單16強爆出冷門！哈薩克名將布勃利克（Alexander Bublik）在鏖戰3小時30分後，成功以5比7、6比3、6比2、6比4逆轉擊敗世界排名第5的英國一哥德雷珀（Jack Draper），布勃利克成為史上第一位打進大滿貫單打8強的哈薩克男子選手，也讓他賽後直呼「這是我人生中最美好的一刻」。

Two weeks ago, Alexander Bublik claimed his first clay court title at the Challenger Tour event in Turin...



Today, he's a Grand Slam quarterfinalist! #OnTheRise | @atptour | @rolandgarros pic.twitter.com/Vdpcdqj2zE [廣告]請繼續往下閱讀... June 2, 2025

布勃利克本屆賽會表現脫胎換骨，此前他從未在法網挺進過第3輪，包括青少年組賽事也未能突破；今年布勃利克在第2輪比賽中，曾從落後2盤的劣勢中「讓2追3」逆襲擊敗澳洲一哥德米瑙爾（Alex de Minaur），如今更擊退世界排名第5的德雷珀，完成重大突破。

Alexander Bublik's emotional on-court interview after clinching his maiden Grand Slam quarter-final #RolandGarros pic.twitter.com/T9ihMR0PyZ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2025

「有時人生只有一次機會，這次我知道不能錯過，」布勃利克賽後受訪時激動落淚，場邊球迷更報以超過一分鐘的起立鼓掌，「這是我人生中最美好的時刻。」

Only Alexander Bublik can pull THIS off on set point @rolandgarros #RolandGarros



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根據Infosys Stats統計，布勃利克此戰一發得分率高達79%，6個破發點中兌現了5次，技術表現相當穩定；儘管布勃利克生涯4座巡迴賽冠軍與11次決賽皆在硬地或草地舉行，紅土始終不是他的強項，但他本屆法網展現驚人進步，也延續了早前在馬德里與都靈紅土賽的良好狀態。