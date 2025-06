4盤逆轉晉級法網8強　哈薩克發球悍將直呼「人生中最美好的時刻」

▲布勃利克(Alexander Bublik)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法國網球公開賽男單16強爆出冷門!哈薩克名將布勃利克(Alexander Bublik)在鏖戰3小時30分後,成功以5比7、6比3、6比2、6比4逆轉擊敗世界排名第5的英國一哥德雷珀(Jack Draper),布勃利克成為史上第一位打進大滿貫單打8強的哈薩克男子選手,也讓他賽後直呼「這是我人生中最美好的一刻」。

Two weeks ago, Alexander Bublik claimed his first clay court title at the Challenger Tour event in Turin...



Today, he's a Grand Slam quarterfinalist! #OnTheRise | @atptour | @rolandgarros pic.twitter.com/Vdpcdqj2zE