運動雲

>

4盤逆轉晉級法網8強　哈薩克發球悍將直呼「人生中最美好的時刻」

▲布勃利克（Alexander Bublik）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布勃利克（Alexander Bublik）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

法國網球公開賽男單16強爆出冷門！哈薩克名將布勃利克（Alexander Bublik）在鏖戰3小時30分後，成功以5比7、6比3、6比2、6比4逆轉擊敗世界排名第5的英國一哥德雷珀（Jack Draper），布勃利克成為史上第一位打進大滿貫單打8強的哈薩克男子選手，也讓他賽後直呼「這是我人生中最美好的一刻」。

布勃利克本屆賽會表現脫胎換骨，此前他從未在法網挺進過第3輪，包括青少年組賽事也未能突破；今年布勃利克在第2輪比賽中，曾從落後2盤的劣勢中「讓2追3」逆襲擊敗澳洲一哥德米瑙爾（Alex de Minaur），如今更擊退世界排名第5的德雷珀，完成重大突破。

「有時人生只有一次機會，這次我知道不能錯過，」布勃利克賽後受訪時激動落淚，場邊球迷更報以超過一分鐘的起立鼓掌，「這是我人生中最美好的時刻。」

根據Infosys Stats統計，布勃利克此戰一發得分率高達79%，6個破發點中兌現了5次，技術表現相當穩定；儘管布勃利克生涯4座巡迴賽冠軍與11次決賽皆在硬地或草地舉行，紅土始終不是他的強項，但他本屆法網展現驚人進步，也延續了早前在馬德里與都靈紅土賽的良好狀態。

關鍵字： ATP法網布勃利克

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

陳傑憲賽季中赴美開球惹議　深夜IG限動突發「操偶圖」

陳傑憲賽季中赴美開球惹議　深夜IG限動突發「操偶圖」

快訊／日本棒球傳奇球星長嶋茂雄病逝　享壽89歲

快訊／日本棒球傳奇球星長嶋茂雄病逝　享壽89歲

日本「職棒先生」長嶋茂雄辭世　大谷翔平發文悼念並曬出合影

日本「職棒先生」長嶋茂雄辭世　大谷翔平發文悼念並曬出合影

葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

大谷DH地位穩固！道奇教頭坦言：無法移出這角色　今貝茲可望代打

大谷DH地位穩固！道奇教頭坦言：無法移出這角色　今貝茲可望代打

桌協副理事長背景起底超驚人！曾教出奧運銀牌　暫停補助款掀波

桌協副理事長背景起底超驚人！曾教出奧運銀牌　暫停補助款掀波

「葉伊恬參賽權遭拔」桌協仍未道歉　最重恐面臨1年9千萬補助喊卡

「葉伊恬參賽權遭拔」桌協仍未道歉　最重恐面臨1年9千萬補助喊卡

陳傑憲6月底獲邀赴美參與芝加哥「台灣日」　統一獅領隊回應了

陳傑憲6月底獲邀赴美參與芝加哥「台灣日」　統一獅領隊回應了

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

熱門新聞

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／撤免秘書長有前例！　鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

陳傑憲賽季中赴美開球惹議　深夜IG限動突發「操偶圖」

快訊／日本棒球傳奇球星長嶋茂雄病逝　享壽89歲

日本「職棒先生」長嶋茂雄辭世　大谷翔平發文悼念並曬出合影

葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

讀者回應

﻿

熱門新聞

1葉伊恬大滿貫賽資格遭取消　莊智淵回應

2鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

3陳傑憲赴美開球惹議　深夜突發操偶圖

4快訊／日本傳奇棒球長嶋茂雄病逝

5長嶋茂雄生前與大谷合影見證傳承

最新新聞

1道奇柯敬賢擊出本季第2轟

2桌協補助款遭凍結　體育署長親說明

3快訊／大谷翔平23轟出爐並列榜首

4王貞治悼念長嶋茂雄：他教會我很多

5鄭世忠：桌協向葉伊恬道歉事件就落幕

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

李珠珢跳出局舞舉錯手XD　下秒可愛笑出緊急修正跟上

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366