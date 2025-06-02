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玉山盃桃園市拚三連霸　潛力投手何樺霸氣喊話沖繩U18世界盃

▲玉山盃。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

有「臺灣甲子園」之稱的「玉山盃全國青棒錦標賽」將於6月5日正式開打！今年賽事共匯聚全台17縣市、31所高中職學校、逾1350位青棒好手，爭奪進軍中華青棒代表隊的門票。脫穎而出的國手們，將代表台灣前進9月的世界盃青棒錦標賽，挑戰自2019年以來再度奪冠的夢想。

過去兩屆玉山盃冠軍皆由青棒勁旅桃園市奪下。2023年U18中華代表隊參加於台灣舉辦的U18世界盃，順利挺進冠軍戰，最終惜敗日本，勇奪亞軍。2024年再次出征同樣在台灣舉辦的U18亞洲盃，中華隊在冠軍戰成功復仇，擊敗日本，贏得睽違已久的亞洲盃冠軍。

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本屆冠軍隊伍獲得U18組訓權，將於9月出征日本沖繩參加U18世界盃，迎戰各國好。衛冕軍桃園市代表何樺表示，想跟學長林維恩一樣，因為他很強。桃園市目標繼續連霸，自己的目標則是可以正選國手去沖繩。

玉山銀行今年已連續第19年贊助此項國內最高層級的青棒賽事，持續深耕基層棒球，陪伴年輕球員邁向夢想之巔。

114年玉山盃將於高雄市立德棒球場及桃園青埔運動公園棒球場進行預賽，四強決賽則於6月13、14日移師新莊棒球場，所有賽事均免門票開放入場，歡迎球迷親臨現場應援。

無法親臨球場的球迷，也可透過多平台收看賽事直播。6月5日起，由 Getwin Sport YouTube、Twitch 頻道、愛爾達體育4台與公視+率先開播；6月10日起，緯來精采台、東森電視、四季線上OTT等平台也將陸續加入；6月14日冠軍戰，緯來體育台同步轉播。

冠軍戰訂於6月14日（六）下午1點開打，主辦單位準備了豐富週邊活動，包括限量來場點心、球速測試攤位等互動體驗。賽前更邀請全台知名的北一女樂儀旗隊演出，讓球迷在熱血賽事前感受青春朝氣。

當天亦舉行「簡訊抽獎」活動，凡參與轉播互動（掃描螢幕QR Code）或現場掃描廣告看板、外野大螢幕上的專屬QR Code，皆有機會抽中「Sony PS5 數位版」、「AirPods 4 真無線藍牙耳機」及人氣下午茶餐券等豐富獎品。

關鍵字： 玉山盃青棒比賽桃園冠軍

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