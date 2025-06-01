大谷翔平賽中「瞇眼休息」畫面曝　球迷心疼：是不是太累了？

▲大谷翔平。（圖／截自Ｘ）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平前一戰轟雙響，1日（台灣時間）再戰洋基賽前，先進行術後第二次LiveBP，高負荷行程讓他累壞了，被NHK轉播捕捉到疑似瞇眼休息的狀態。

大谷在首局首打席敲出安打並跑回本場首分，展現稱職「第一棒」效率。但第2與第3打席連續吞下三振，第4打席他再度敲出右外野安打，完成雙安表現。道奇火力全開，前兩局早已拉開10比0領先。

大谷在比賽前才剛完成手術後的第2次「實戰模擬投打練習」（Live BP），共面對7名打者投了29球，投出包含速球、滑球、指叉球、曲球與卡特球等全部球種，模擬比賽強度極高。

據日媒《體育日本》報導，NHK轉播期間，鏡頭捕捉到大谷坐在休息區時，閉著雙眼、頭部輕靠在板凳邊緣的模樣，過不久他就睜開雙眼，用力睜眼打起精神來的模樣。

畫面一出引發球迷大批留言：「大谷是不是睡著了？看起來好累」、「LiveBP＋比賽還要帶小孩，真的很操」、「真的像是在瞇一下，幫他準備寢具吧」、「可愛到不行」、「看起來真的是睡眠不足」。