二刀流復出快了？大谷翔平飆速156　教頭觀察細節、捕手讚指叉球

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊球星大谷翔平日前在面對洋基之戰單場雙響砲、追平隊史單月全壘打紀錄後，1日（台灣時間）再度登板進行實戰投球，顯示持續朝雙刀流回歸邁進。

大谷在道奇主場賽前，面對1A蘭喬庫卡蒙加（Rancho Cucamonga）的兩名打者（左、右打各一）投了2局，共29球，包含1次三振、1次保送，被擊出數支安打及幾顆滾地球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上週曾被大谷三振的道奇新秀達爾頓・拉辛（Dalton Rushing）此次擔任捕手，拉辛（Dalton Rushing）受訪表示：「他現在狀態真的很好，出手乾淨俐落，對所有球種都展現自信，這是身為投手前進道路上最重要的條件之一。」針對球速，拉辛透露：「大約在90英里中段（約145至150公里）左右，最快球速來到156公里。」

他進一步稱讚大谷的球種掌握：「今天他投了所有招牌球種，控球相當穩定，看起來都能有效操控。我認為隨著實戰經驗的增加，他的控球力還會再提升。就我觀察，指叉球比以前更具威力。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，大谷這次投出全部球種，並且訓練後感覺良好，「這仍是最關鍵的一點。他希望控球能更精準，但這已是非常正面的進展。」

羅伯斯進一步讚賞大谷道：「我覺得最令人印象深刻的是他能分工清楚，他實際上在做兩位球員的工作，卻還能在打擊端持續表現，實在太厲害了。」

目前道奇並未安排大谷參與小聯盟復健賽，而是透過模擬實戰方式逐步拉長局數。考慮到需累積投球量至約6局水準，預估明星賽後才有機會重返先發輪值。