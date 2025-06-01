穀保4星投入中職選秀　U18劉承佑、蔡琞傑力拚首輪

▲劉承佑。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職選秀將於6月底舉行，傳統強權穀保家商確定將有4名球員投入選秀，巧合的是4人皆為外野手。其中，去年入選U18的劉承佑、蔡琞傑被看好有望在前兩輪甚至首輪獲選。

劉承佑是四拍子好手，投、打、跑、守皆具水準，穀保教頭楊孝承形容他上壘侵略性高、守備範圍大，高二時便已展現價值，在U18也表現亮眼。他從國小到高中多擔任開路先鋒，腳程具優勢，從本壘跑至一壘平均不到4秒，約3秒8左右。楊孝承看好他具備首輪潛力。

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值得一提的是，劉承佑曾在受訪時透露，自己從小就是富邦悍將的忠實球迷，未來是否落腳悍將，也成為球迷熱議的焦點。

蔡琞傑是一位攻守俱佳的多功能球員，具備內外野守備能力。楊孝承指出，他穩定性高，不會大起大落，內外野守備均衡，判斷落點能力不錯。攻擊面則屬中長打型，具備應變作戰能力。去年玉山盃對桃園市曾開轟，也入選U18國手，看好在前兩輪被選中。

穀保隊長古定玄也備受關注，他是打擊優於守備的中長打型選手，雖尚未在正式比賽中擊出全壘打，但在與成棒隊的練習賽中已有開轟紀錄，且反方向攻擊能力佳。守備方面主要負責外野，表現中規中矩，雖守備範圍不如劉承佑，但善用對打者的解讀與判斷補位，常為外野站位提供關鍵引導，深得教練團信任。

另一位外野手崔聖允則具備不錯的打擊力量，楊孝承認為他潛力無窮，若進入職棒經過細膩訓練，未來發展可期。四人之中，他的臂力被認為是最出色的。

此外，部分球探也關注富邦悍將投手教練郭勇志之子郭宸安與主戰捕手黃靖惟的動向。兩人目前仍在審慎評估，尚未作出最終決定。

▲蔡琞傑。（圖／中華棒協提供）