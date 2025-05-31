挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

旅日投手孫易磊日前升上一軍6天即拿下救援成功，引發日媒熱議他的未來發展潛力，尤其針對「挑戰美職」的可能性更是備受矚目。球評陳師正接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，這絕非空談，反而是他選擇加入日本火腿隊時，與家人慎重討論後所做出的長遠規劃。

火腿有「通往大聯盟」的路徑吸引力

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陳師正表示，當初有多支球隊積極網羅孫易磊，但火腿之所以脫穎而出，正是因為擁有「培養選手挑戰更高層級」的成功典範，包括達比修有、大谷翔平等球星都是從火腿走向美職的經典案例。

「火腿對易磊的培育計畫中，非常著重身體強度建構以及保留向更高層層級挑戰的空間，在易磊與父母討論後，決定選擇這支會幫助自己進入職棒後能計劃性持續成長的隊伍。」陳師正說。

目標直指160公里 變化球是武器也是關鍵

目前孫易磊在日職的最快球速已達154公里，國際賽時更曾測得157公里。球評陳師正指出，160公里正是目前美職無論先發或牛棚投手的指標值，而孫易磊正朝此目標邁進。

他進一步說明，孫易磊在高中就讀穀保家商期間，恰逢學校對運動科學訓練持開放態度，讓他在體能訓練與球速提升方面奠定良好基礎。也因此，無論在身體素質或投球速度上，孫的成長曲線始終維持穩定攀升的態勢。

此外，變化球種也相當成熟。指叉球與變速球的使用不僅能在經典賽資格賽關鍵時刻壓制西班牙，也在目前火腿一軍勝利組角色中發揮作用。「捕手配球到位時，孫易磊已具備能用變化球拿好球、製造出局的能力，這會是未來美職球探非常關注的環節。」

▲U18孫易磊。（圖／中華棒協提供）

二刀流可能？新庄監督有望交流戰出招

日媒與台媒近期也熱烈討論孫易磊是否有望成為「二刀流」。陳師正直言：「眾所周知，新庄調度一向敢於新事物。」孫易磊登板時輪到打擊，也許會讓他一試身手。「他在三級各階段都是打擊獎項常客，打擊能力並未荒廢太久，若配合球團行銷操作，二刀流強力救援在投打端都能為球隊貢獻這件事情，也能成為吸引建立球迷的大賣點。」

快速成熟的背後：來自家庭教育與自律習慣

孫易磊之所以能迅速適應日職一軍環境，一路看孫易磊長大的陳師正認為，除了天賦外，更重要的是人格特質與自律能力。「他從小在傳統強校接受訓練，加上家教甚嚴。媽媽長期為他準備符合運動員需求的飲食，爸爸則要求他學業不能放棄，這也讓他能快速適應日本生活與語言。」

他補充：「像是他房間整潔、生活細節都極為講究，都印證了越往高層級發展，技術以外的心理條件等，更是不可或缺。」

陳師正強調，孫易磊本季驚喜地轉支配下及一軍出賽看似很早，但其實火腿原所簽的四年育成合約，正是必須成熟即用，並銜接當初允諾的向上可能，現在看來極為合理。

▲U12中華隊孫易磊。（圖／資料照）

▲孫易磊與孫易伸。（圖／資料照）