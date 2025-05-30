中華隊情蒐啟動！陳偉殷場邊觀戰　林維恩先發3.1局失6分退場

▲陳偉殷曝今日工事：場邊觀戰林維恩登板 。（圖／陳偉殷官方粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

備戰明年舉行的世界棒球經典賽，中華隊積極佈局，3位重量級人物陳偉殷、郭泓志及富邦悍將副領隊林威助加入情蒐團隊，近期啟動相關作業。陳偉殷今親自現身小聯盟球場，觀察運動家1A的台灣投手林維恩登板。

林維恩此戰代表運動家1A出戰教士1A，首局表現穩定，只送出一次保送，但第二局遇到亂流，開局連挨兩支安打並投出觸身球，隨後在滿壘時被敲出二壘安打失掉2分。儘管抓到2出局，但又挨了一支二壘安打再丟2分，最終結束這局。

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第三局，林維恩投出三上三下，不過第四局續投時被敲兩支二壘安打，中間雖解決一名打者，但失1分留下二壘有人退場。接替的投手未能止血，該局最終失3分，其中2分算在林維恩帳上。

林維恩此戰3.1局共投57球，其中40顆為好球，被敲出6支安打，包括多達5支二壘安打，共失6分，防禦率升至4.61。另有3次三振和1次保送，失掉6分皆為責失，目前教士1A以13比1大幅領先。

回顧本季表現，林維恩前3場共投12局、繳出0.75防禦率，狂飆24次三振且無保送，壓制力驚人。不過進入5月後狀態有所下滑，賽前本月防禦率為4.58，17.2局丟13分（9分為責失），儘管如此，他仍投出26次三振，展現不俗的三振能力。