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才剛奪冠！孫興慜「薪資」成續約難題　熱刺生涯恐結束

▲熱刺奪冠後隊長孫興慜難掩興奮捧盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲孫興慜日前帶領熱刺奪下歐洲聯賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

儘管剛帶領熱刺奪得睽違17年的歐洲聯賽冠軍、締造生涯首次奪冠紀錄，韓國足球一哥孫興慜卻面臨未來去留的問題。英媒《衛報》與韓國媒體指出，外界質疑其狀態下滑、薪資偏高，不少聲音呼籲熱刺趁著現在出清，甚至直言「現在不賣，以後只會後悔」。

孫興慜目前與熱刺的合約將在2026年6月30日到期，年薪約新台幣4億元，為全隊最高。儘管今年2月曾傳出沙烏地球隊出價搶人，但隨熱刺捧起歐聯盃獎盃，球團態度一度轉向，表態「不打算今夏出售」，盼其繼續擔任隊長，帶領球隊征戰。

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然而英媒觀察指出，熱刺上季已遭遇嚴重財務虧損，若續簽孫興慜，勢必面臨續約金額與年限的壓力，更有專欄強調，「這位32歲的隊長雖然功勞卓著，但過高的薪資已讓球隊猶豫不決。」

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▲孫興慜今年時常受到傷勢影響。（圖／達志影像／美聯社）

孫興慜本季歷經3次傷勢，缺陣約2個半月，最終於英超繳出7進球9助攻、各項賽事合計11球12助攻，成績不如以往，連續9季英超雙十數據紀錄也中斷，這樣的表現是否足以支撐續約條件，引發內外爭議。

值得一提的是，孫興慜在歐聯決賽後，成為繼1972年的穆勒里（Alan Mullery）、1984年的佩里曼（Steve Perryman）後，第三位捧起歐洲冠軍的熱刺隊長，並在賽後儀式中接受歷代傳奇球星「榮譽通道」致敬，風光程度可見一斑。

目前韓媒普遍預估，孫興慜與熱刺將於2025年底展開「最後一次談判」，雙方若無法在薪資與未來規劃上達成共識，結束10年熱刺生涯也非不可能。

關鍵字： 歐洲聯賽孫興慜熱刺

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