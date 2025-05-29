史金恩茲脫離5連無勝泥淖　海盜火力狂掃10比1大勝響尾蛇

Paul Skenes this afternoon:



6.2 IP, 4 H, 0 R, 0 BB, 7 SO

96 pitches, 67 strikes, 15 whiffs



He has a 2.15 ERA this season. NL Cy Young. Now. pic.twitter.com/VrmAGTbJdg — Platinum Ke’Bryan (@PlatinumKey13) May 28, 2025

記者王真魚／綜合報導

匹茲堡海盜隊延續前一日的逆轉氣勢，今日以10比1大勝亞利桑那響尾蛇。新秀強投史金恩茲（Paul Skenes）繳出優質內容，終結個人連5場無勝的低潮，拿下久違的勝投。

史金恩茲此戰先發6又2/3局，送出7次三振、僅失1分，連續5場先發至少三振6人，展現穩定壓制力。他在5月前5場登板合計防禦率僅2.32，卻苦吞0勝3敗，這次靠著火力支援，如願拿下本月首勝。

比賽關鍵在第6局海盜猛攻5分，徹底瓦解響尾蛇先發蓋倫（Zac Gallen）。法利法（Isiah Kiner-Falefa）此局敲出2分打點二壘安打，接著勞勒（Jordan Lawlar）的傳球失誤再送2分，讓比數瞬間拉開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

法利法全場敲出3安猛打賞，包括2支二壘打，貢獻2打點、3得分，是全場表現最亮眼的打者。戴維斯（Henry Davis）與崔奧洛（Jared Triolo）也有雙安演出，第8局克魯茲（Oneil Cruz）補上一發陽春砲，是他本季第12轟，助海盜攻下第10分。

目前戰績逐漸回穩的海盜隊，接下來將前往聖地牙哥展開對教士的三連戰，首戰將由凱勒（Mitch Keller）掛帥先發，挑戰個人第2勝。

▲史金恩茲（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）