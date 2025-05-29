WBC潛在砲手曝光？台裔3A重砲「龍仔」遭鄉民挖出　會長回應了！

▲ 台灣血統3A重砲手曝光 網紅Josh轉發、會長親回應：收到！ （圖／截自Jonathon Long IG）

體育中心／綜合報導

「高手在民間」不是說說而已！有鄉民在PTT上分享一位具台灣血統、目前效力於芝加哥小熊3A的潛力砲手龍（Jonathon Long），引發熱烈討論，連知名YouTuber台南Josh也忍不住轉發直呼：「棒球版太神了吧！」更釣出中職會長蔡其昌親自留言：「收到，我請聯盟同仁來了解。」

據該名鄉民erichsin表示，之所以會知道Jonathon Long有台灣血統，是因為他是自己老婆家的親戚，「他媽媽是台灣人」。龍今年23歲，右投右打，可守一壘、三壘與左外野，現正於小熊小聯盟體系的3A出賽，打擊火力驚人。 根據資料，龍在小聯盟三年累積接近0.9的OPS、共擊出30支全壘打，今年在3A火力更上一層樓，OPS高達.960，展現十足長打潛力。

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鄉民期待希望中職能積極接觸此類有實績的台裔球員，「比起已是明星的大聯盟卡仔（Corbin Carroll）），這種高層級尚未決定國籍的選手，更有招募空間。」

消息一出立刻引起PTT棒球版熱議，不少網友留言大讚「鄉民臥虎藏龍」「真・鍵盤球探」，更直接為他取上親切綽號「長仔」「龍仔」，並敲碗：「會長出動！」

龍是2023年大聯盟選秀第9輪被小熊選中。去年7月升上2A，46場比賽打出打擊三圍.340/.455/.528，並轟出7支全壘打。隨後在亞利桑那秋季聯盟延續好手感，18場比賽敲出6轟、長打率.662。

球探評價中，龍的「raw power」達到plus等級，揮棒快速、選球能力佳，攻擊範圍遍及全場，反方向也能帶出長打。不過他也有明顯缺點：跑速明顯低於平均，臂力也偏弱，守備範圍受限，目前雖多守一壘。

▲ 台南Josh轉發、會長親回：收到 。（圖／截自台南Josh Threads）

台南Josh得知後，也在社群轉發並寫下：「3A的OPS打到.960欸！不應該什麼事都找會長，但這個真的得靠會長了。」 會長蔡其昌隨後也親自留言回應：「收到，我請聯盟同仁來了解。」

這則貼文不僅在PTT被推爆，龍仔的個人Instagram也瞬間湧入大量台灣球迷追蹤「認親」，一夜之間追蹤數暴漲至2000多人，目前已突破3000。