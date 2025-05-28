選秀小年仍有亮點！味全鎖定兩大方向覓才　葉總曝想法





▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／桃園報導

2025年中華職棒新人選秀會將於6月30日登場，各隊已經啟動沙盤推演，針對選秀策略展開會議。外界普遍認為今年是「選秀小年」，仍有不少潛力新秀受到矚目。味全龍今年作為第三順位，總教練葉君璋受訪時表示，選秀方向聚焦於即戰力或具備高天花板潛力的球員。

葉君璋坦言，現階段味全整體陣容「沒有哪裡特別不足」，選秀不會特別設限，「老實講，我們現在其實已經好幾年了，說真的缺什麼位置，其實也還好，當然就是補看有什麼樣的人選。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉總進一步指出，選秀策略會鎖定兩大方向，「要嘛就是有一軍可以幫助的即戰力；要嘛就是潛力、條件好的選手。」

是否會特別針對某個守備位置補強，他強調不會設定，「現在看起來都還OK，位置部分應該是不會特別去想。」

不過葉總也說，「當然投手是一定會選，這不用講，每個球隊都會需要，但是實際上，每個地方，我們都會有興趣。」

若選到即戰力選手，有機會能在短期內登上一軍、貢獻戰力，葉總直言，「基本上可以的話最好，越接近越好，但是如果真的都沒有，就以天花板高的為主。」

雖然今年被評為選秀小年，但仍有多位新秀受到關注，包括普門中學捕手張育豪、U18亞青冠軍國手——穀保家商外野手劉承佑，以及國體大投手曾偉喆、開南大學的林張子俊。平鎮高中則有江庭毅、邱立璿與哀宥宇等潛力股。