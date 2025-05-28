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吞止痛藥也要上！林煜清「攻蛋」世壯運奪冠：引退賽達成夢想

記者楊舒帆／台北報導

世壯運金牌戰28日在台北大巨蛋登場，前兄弟投手林煜清「攻蛋」完成夢想，穩守3又1/3局，率隊奪冠，他直呼這場比賽可以算是自己的引退賽。

▲林煜清。（圖／截自世壯運官方頻道）

▲林煜清。（圖／截自世壯運官方頻道）

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林煜清曾效力兄弟、富邦悍將、統一獅，並於2020年球季結束後引退，目前擔任國體棒球隊投手教練。此屆世壯運扛起國體OB主戰投手重任，四強戰以後援身份投4局好投，擊敗以統一獅OB為主體的ENERGY隊。

冠軍戰對上由周思齊領軍的山羊兄弟，林煜清在4局登板後不久就發生投手犯規，他賽後檢討是與捕手溝通出現問題，坦言是自己的錯誤。不過他很快回穩，飆出三振化解危機，最終在7局下再飆再見三振，享受奪冠的榮耀時刻。

林煜清賽後表示：「滿過癮的，大巨蛋蓋好後達成夢想，可以算是自己的引退賽。」他坦言，四強賽投完後手部狀況不佳，一度擔心無法出賽，「找防護員、醫生，吞了5、6顆止痛藥也要上場。」

談到忍痛上場的最大動力，他說是「久違的熱血」，能與母校的學長、學弟一同奮戰，感覺非常好。「要拼給學生看，家人也來到現場支持。」

比賽中，林煜清與多位前戰友交手，讓高國輝擊出左外野飛球，對上周思齊時則讓他擊出二壘飛球。他笑說：「跟思齊對決的機會很少，但這次找回那種對決的感覺，對上他跟國輝時，我很想催，幾乎都是用直球對決。」

回顧整屆賽事，他感動地表示：「最感動的是，一群45、46歲的學長反而比我們還拚命。」他指出，當時球隊仍在春季聯賽期間，學長們早早開始備戰，而他直到與ENERGY隊的最後一場熱身賽才參與，「他們每個禮拜都約練球，我覺得他們的精神真的很好。」

關鍵字： 林煜清世壯運金牌戰國體OB棒球影音

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