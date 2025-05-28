「兄弟，你帳號連動了」陳子豪認出恐嚇小帳　今證實已提告

▲味全龍隊陳子豪。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／桃園報導

味全龍外野手陳子豪日前遭網友私訊恐嚇「開車撞死你的小孩」，今（28）日受訪時證實，家人已正式報警準備提告，並強調，「罵我可以，但傷害到家人，如果沒有一些作為，他們也不會怕。」

事發起因於24日對戰台鋼雄鷹的比賽中，陳子豪遭投手伍祐城觸身球後，情緒激動推開捕手張肇元，賽後已公開致歉，不過仍引來不理性球迷私訊家人帳號，內容包括「想不想我開車撞死你們兩個小孩啊」等言語恐嚇。

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對此，陳子豪表示，家人已前往警局報案，他本人也決定提告，「有詢問過律師，這不是普通謾罵，這是恐嚇，會構成刑事責任。我不擔心我自己，但我很在意家人的安全，這是讓我比較不開心的地方。」

令人意外的是，該網友原以小帳號發言自認安全，但陳子豪機警地發現，對方帳號已因社群平台Meta系統改版綁定身分而露餡。「我跟他說，兄弟～你的帳號有連動，你忘了。他一開始否認，後來承認並一直道歉，叫我不要告他。」

事實上，陳子豪對該網友有印象，是兄弟的球迷，「他之前就用本帳罵過我，這次也不是單純的罵，有點像是恐嚇，我自己在外面也不會擔心自己，但我會擔心家人啊。」

身為公眾人物，難免會遇到不理性的謾罵與攻擊，甚至行使FA轉隊後，這個狀況沒有停過。陳子豪坦言早已習慣，也選擇不回應。但這次涉及恐嚇家人，他不再沉默，「如果這次沒有作為，不殺雞儆猴的話，他們也不會怕。」希望藉由這次事件，讓大家知道要對自己言論負責。

味全龍球團當天賽後也發出聲明，對恐嚇言論表達最嚴正譴責，並表示將全力協助陳子豪依法維權，「球員在場上的行為本可受公評，但人身攻擊與生命威脅早已越界。」

儘管遭遇風波，陳子豪透露，轉隊後收穫不少支持與溫暖。他笑說，「老實說，現在罵我的帳號，點進去看幾乎都是黃橙橙一片，但我已經習慣，反正也不是本隊的粉絲，所以就沒有管那麼多。」

他印象最深的是有球迷歡迎他加入新環境，還熱心提供建議，「知道我是新同學，會告訴我怎麼融入，打不好時也會鼓勵我別緊張。」

來到新環境後，陳子豪迅速融入球隊，與隊友相處融洽，昨天「亂入」吉力吉撈．鞏冠與拿莫伊漾的直播。他笑說，「平常我都是用手機看他們直播，昨天是第一次到攝影棚，很興奮。」

談到新球隊的氛圍，陳子豪直言，這裡的球風沒那麼嚴謹，大家都很有趣，很開心可以打成一片。