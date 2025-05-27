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火腿超暖接待孫易磊家人　台北101蛋糕、中文海報感動孫媽落淚

▲▼孫易磊登上一軍，孫爸孫媽場邊看球，栗山英樹CBO致包廂與孫爸孫媽致意，球團特製臺灣地形及中文字提拉米蘇。（圖／悍創運動行銷提供）

▲孫易磊登上一軍，一家人合影。（圖／悍創運動行銷提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「台灣至寶」孫易磊於5月22日正式從育成升格為支配下選手，北海道日本火腿鬥士隊特別為這位來自台灣的20歲右投舉辦記者會，並展現滿滿誠意款待遠道而來的家人，不僅安排舒適包廂，還準備別具意義的在地與台灣元素驚喜，展現球團對異鄉球員的重視與溫暖支持。

當天孫易磊的家人受邀到北海道新球場ES CON FIELD，球團特別安排專屬包廂。家人一踏進包廂，映入眼簾的是滿桌的「SUN96」客製球衣與鬥士隊帽，讓家人首次披上象徵榮耀的戰袍，感受與球隊同在的榮耀時刻。

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▲▼孫易磊登上一軍，孫爸孫媽場邊看球，栗山英樹CBO致包廂與孫爸孫媽致意，球團特製臺灣地形及中文字提拉米蘇。（圖／悍創運動行銷提供）

▲孫易磊登上火腿一軍，球團特製臺灣地形及中文字提拉米蘇。（圖／悍創運動行銷提供）

值得一提的是，桌面上特別擺放一件台灣象徵「台北101」造型的陶瓷藝術品，並準備印有台灣地形與「中文字樣」的大型提拉米蘇蛋糕，為孫易磊的家人獻上來自球團的祝福。

記者會結束後，一行人回到包廂，螢幕上立即顯示中文海報，寫著「恭喜 孫易磊的努力是我們火腿的驕傲」，溫暖的文字搭配感動的氛圍，讓孫媽當場紅了眼眶，感動流淚。

賽事當天，球團更安排多位高層輪番到包廂向孫家致意，包括國際部部長岩本賢一、首席棒球總管（CBO）栗山英樹、球團社長小村勝等人皆親自出席表達祝賀。

▲▼孫易磊登上一軍，孫爸孫媽場邊看球，栗山英樹CBO致包廂與孫爸孫媽致意，球團特製臺灣地形及中文字提拉米蘇。（圖／悍創運動行銷提供）

▲孫易磊登上一軍，栗山英樹CBO致包廂與孫爸孫媽致意。（圖／悍創運動行銷提供）

小村勝社長更在記者會後，親自贈送一支刻有ES CON FIELD字樣的專屬鋼筆給孫爸、孫媽，作為支持與祝福的紀念品。

孫易磊表示，「他們真的很用心，不管是對家人還是對球迷，還有所有球員，在聯盟內數一數二的用心，感謝他們看到我職業以前的表現而選擇我。」

火腿隊的細膩安排與溫情款待，不僅讓孫易磊感受到如家般的溫暖，也展現球團對國際選手及其家庭的尊重與重視。這份從細節展現的誠意，正是火腿球團能吸引海外潛力新秀的重要關鍵之一。

▲▼孫易磊登上一軍，孫爸孫媽場邊看球，栗山英樹CBO致包廂與孫爸孫媽致意，球團特製臺灣地形及中文字提拉米蘇。（圖／悍創運動行銷提供）

▲孫易磊登上一軍，孫爸孫媽場邊看球。（圖／悍創運動行銷提供）

關鍵字： 孫易磊火腿球團台灣至寶溫情款待家人

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