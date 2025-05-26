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「閱讀全壘打」邁入第十年　贈送1萬7500張棒、籃球票

▲「閱讀全壘打」邁入第十年　贈送17,500張棒、籃球票。（圖／國資圖提供）

▲▼「閱讀全壘打」邁入第十年　贈送17,500張棒、籃球票。（圖／國資圖提供）

▲「閱讀全壘打」邁入第十年　贈送17,500張棒、籃球票。（圖／國資圖提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）與國立公共資訊圖書館（簡稱「國資圖」）攜手舉辦的「閱讀全壘打」活動，今年正式邁入第十年。活動將於 5 月 28 日正式啟動，規模再創新高，新增臺南市立圖書館及高雄市立圖書館，達成六都公共圖書館全面參與的里程碑。全臺共計 220 家圖書館及八所大學校園加入，全年將贈送中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）及新北中信特攻籃球隊（簡稱「中信特攻」）共 17,500 張主場門票，邀全民以閱讀挺運動。

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「2025 閱讀全壘打」今（26）日舉行啟動記者會，教育部終身教育司副司長顏寶月、國資圖館長馬湘萍、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、中國信託育樂公司（簡稱「中信育樂」）董事長陳國恩，以及活動代言人中信兄弟許基宏、中信特攻黃泓瀚、中信飛牡蠣電競戰隊沈宗樺 Driver 齊聚現場，共同為活動揭幕。

中國信託金控董事會秘書長高人傑表示，「閱讀全壘打」自 2015 年起推動至今，已遍及全臺 17 縣市的圖書館，累積借閱逾 30 萬本書。今年更進一步與八所大學合作，透過提供職業運動賽事門票，鼓勵大眾養成閱讀習慣。中信育樂董事長陳國恩則指出，希望藉由職棒、職籃及電競選手的影響力，傳遞閱讀與運動的重要性，讓更多人善用公共圖書資源，並支持臺灣職業運動的發展。

今年「閱讀全壘打」新增臺南市及高雄市圖書館，首次達成六都公共圖書館全面參與的目標。首波換票活動提供 11,500 張中信兄弟平日主場賽事兌換券，民眾自 5 月 28 日至 6 月 30 日期間，完成借閱 10 本書或累積閱讀存摺系統 10 點，即可兌換一張門票。

此外，活動也走入校園，與國立政治大學、國立臺灣師範大學、東海大學、天主教輔仁大學、東吳大學、逢甲大學、中信金融管理學院及中信科技大學等八所大學合作。學生於校園圖書館借閱 3 本書，即可兌換 1 張中信兄弟平日主場賽事門票。逢甲大學圖書館館長賴文祥表示，活動自 4 月開跑以來，學生參與踴躍，實體書借閱量較往年同期顯著增加，顯示中信兄弟賽事的吸引力。

「2025 閱讀全壘打」除了借書換票外，還推出多項線上線下活動。中信銀行攜手青春博客來舉辦「青春徵文活動」，鼓勵國、高中學生投稿分享閱讀心得；行動故事車將前進球場，並舉辦親子理財講座，讓家庭共同參與。此外，民眾可至「閱讀全壘打」活動臉書完成指定任務，有機會抽中臺中市洲際棒球場中信兄弟主場賽事家庭席及代言人簽名球等好禮。

關鍵字： 閱讀全壘打中信銀行國資圖閱讀運動門票免費

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