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打擊王發威！胡誠恩開轟猛敲3長打　華南盃台東10比9險勝續命

▲台東縣胡誠恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台東縣胡誠恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

華南盃少棒賽26日在台北市青年公園棒球場進行A組敗部賽事，台東縣隊長胡誠恩開轟猛敲3支長打，關鍵6局上由他攻下超前分，最終以10比9擊敗宜蘭縣，續命保住晉級資格。

兩隊實力相當你來我往，打完5局台東縣以6比7落後，宜蘭縣鐵木諾幹先發5.2局，達到單場85球限制後退場。接替登板的投手未能找到控球準心，連3次保送形成滿壘，胡誠恩把握機會，掃出二壘安打清壘3分打點，幫助球隊逆轉勝。

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台東縣第二任投手胡爵，中繼2.2局後先擔任野手，最後一局再登板，守住勝利。扛第三棒的胡誠恩首打席就轟兩分砲，第二打席、第三打席都敲二壘安打，單場貢獻5打點，成為致勝英雄。

台東縣總教練方穎豐表示，「無人出局滿壘沒有把握，對方守備也表現很好。先發投手面對危機沒有調整好，胡爵表現很好，臨危不亂，把局面控制住。」

談到胡誠恩6局上關鍵二壘安打，方穎豐表示，最後一局觀察對方投手不準，有提醒打者多選球，但胡誠恩選球能力不錯，所以「開綠燈」讓他自由攻擊。

雖然是國手選拔賽，但方穎豐希望小球員在場上以團隊為重。這批球員以五年級為主，佔了13位，放眼明年戰力，不過也希望他們盡力發揮自己的實力，進而獲得選訓委員青睞。

胡誠恩曾在今年國小硬式聯賽奪打擊獎第一名，方穎豐透露，「他本身揮棒速度和爆發力不錯，他球齡較短，但很用心，擊球感覺進步很多。」胡誠恩表示，「很緊張，就深呼吸讓自己穩住，打出去那一刻就覺得我們會贏。」最後6局下被對方追近比數，他也擔起隊長責任，提醒隊友不要鬆懈。

胡誠恩的舅舅是前職棒球員、現卑南國中教練黃貴裕，他在小學四年級轉學到紅葉國小開啟科班訓練，他說，「在以前的學校就很喜歡打樂樂棒球，越打越喜歡，最喜歡打擊。」偶像是大谷翔平，「因為看到他一直打全壘打。」他也霸氣喊出目標U12國手，「我想要站上國際賽的舞台。」

關鍵字： 台東縣胡誠恩少棒華南盃棒球

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