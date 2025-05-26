世壯運閉幕邀Energy壓軸演出　熱唱「星期五晚上」加碼新單曲

▲Energy將擔任世壯運閉幕式表演嘉賓。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會將於5月30日晚間7點在新北市美術館舉行盛大閉幕典禮。以「We are the World」為主題，結合音樂、光影、表演與煙火，獻上跨越語言與文化的藝術饗宴。值得一提的是，唱跳天團Energy將親自獻唱爆紅曲目「星期五晚上」，帶來壓軸20分鐘精彩演出。

世壯運閉幕典禮卡司陣容包含台語嘻哈團體草屯囝仔、主題曲〈敬夢想〉主唱葛西瓦、百大DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅・瘋，以及在這個「星期五晚上」親自獻唱同名爆紅曲目的Energy，Energy除將帶來經典歌曲串燒外，更將首唱全新單曲，搭配光雕視覺與專屬舞台設計，勢必成為世壯運最令人期待的閉幕瞬間。

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新北市文化局表示，世壯運閉幕式演出將從晚間7點開始，由草屯囝仔帶來開場秀，接續由葛西瓦演唱〈敬夢想〉，在國際壯年運動總會會長及雙北市長致詞後，下一屆主辦城市──日本關西代表接棒演出。隨後DJ RayRay及妮妃雅・瘋炒熱氣氛，Energy壓軸引爆全場最高潮，搭配煙火施放，為典禮劃下完美句點。

▲世壯運閉幕典禮將搭配新北市美術館建築光雕投影，融合音樂、表演與視覺設計。（圖／2025雙北世壯運執委會提供，下同）

近期憑藉〈星期五晚上〉再次成為話題焦點的Energy，不僅入圍本屆金曲獎「最佳演唱組合」與「年度歌曲」兩項大獎，更在社群掀起「#FridayNightChallenge」風潮。這次Energy為世壯運精心準備20分鐘專屬段落，主舞台將結合光雕科技投影打造視覺特效，讓Energy的經典唱跳與未來感十足的藝術建築，交織成最炸的星期五晚上。

除了精華串燒演出，Energy也預告將在世壯運閉幕典禮，首度公開演唱新單曲〈馬上去〉，延續擅長的動感節奏，搭配量身打造的舞蹈編排，預期將再創全民舞蹈挑戰話題。據了解，Energy特別在兩個月前就啟動排練計畫，巡演期間持續修正走位與舞步，展現對這場國際級閉幕演出的高度重視。

為呼應新北市美術館的藝術氛圍，戶外園區特別打造四大光環境展演「光之絮言」、「穿越之光」、「光之詩篇」與「星空共舞」，結合建築、科技與燈光設計，與閉幕舞台互相呼應，讓閉幕典禮充滿儀式與城市美學。同時，閉幕煙火透過多樣色彩和節奏變化，呈現選手們從夢想啟程、挑戰自我，到最後迎接勝利的追夢過程。

4分半的煙火設計，前段以流動式的煙火編排，營造韻律感；中段不同花色的煙火層層堆疊，象徵著來自世界各地的選手們齊聚一堂；最終則以各式繽紛色彩的煙火點綴新北夜空，象徵所有選手和加油吶喊的觀眾熱情參與，為賽事畫下圓滿句點。

世壯運閉幕式開放民眾自由參與，配合活動請市民提早入場，無法親臨現場的朋友，閉幕典禮將於電視（民視無線台、緯來體育台）及網路平台（世壯運YOUTUBE 、我的新北市YOUTUBE、臺北市政府YOUTUBE、四季線上世壯運專區、中天新聞網、東森新聞網等）同步轉播，歡迎與世界各地的觀眾透過線上直播同樂。

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