運動雲

>

世壯運閉幕邀Energy壓軸演出　熱唱「星期五晚上」加碼新單曲

▲▼Energy將擔任世壯運閉幕式表演嘉賓，世壯運閉幕典禮將搭配新北市美術館建築光雕投影，融合音樂、表演與視覺設計。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲Energy將擔任世壯運閉幕式表演嘉賓。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會將於5月30日晚間7點在新北市美術館舉行盛大閉幕典禮。以「We are the World」為主題，結合音樂、光影、表演與煙火，獻上跨越語言與文化的藝術饗宴。值得一提的是，唱跳天團Energy將親自獻唱爆紅曲目「星期五晚上」，帶來壓軸20分鐘精彩演出。 

世壯運閉幕典禮卡司陣容包含台語嘻哈團體草屯囝仔、主題曲〈敬夢想〉主唱葛西瓦、百大DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅・瘋，以及在這個「星期五晚上」親自獻唱同名爆紅曲目的Energy，Energy除將帶來經典歌曲串燒外，更將首唱全新單曲，搭配光雕視覺與專屬舞台設計，勢必成為世壯運最令人期待的閉幕瞬間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市文化局表示，世壯運閉幕式演出將從晚間7點開始，由草屯囝仔帶來開場秀，接續由葛西瓦演唱〈敬夢想〉，在國際壯年運動總會會長及雙北市長致詞後，下一屆主辦城市──日本關西代表接棒演出。隨後DJ RayRay及妮妃雅・瘋炒熱氣氛，Energy壓軸引爆全場最高潮，搭配煙火施放，為典禮劃下完美句點。

▲▼Energy將擔任世壯運閉幕式表演嘉賓，世壯運閉幕典禮將搭配新北市美術館建築光雕投影，融合音樂、表演與視覺設計。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲世壯運閉幕典禮將搭配新北市美術館建築光雕投影，融合音樂、表演與視覺設計。（圖／2025雙北世壯運執委會提供，下同）

近期憑藉〈星期五晚上〉再次成為話題焦點的Energy，不僅入圍本屆金曲獎「最佳演唱組合」與「年度歌曲」兩項大獎，更在社群掀起「#FridayNightChallenge」風潮。這次Energy為世壯運精心準備20分鐘專屬段落，主舞台將結合光雕科技投影打造視覺特效，讓Energy的經典唱跳與未來感十足的藝術建築，交織成最炸的星期五晚上。

除了精華串燒演出，Energy也預告將在世壯運閉幕典禮，首度公開演唱新單曲〈馬上去〉，延續擅長的動感節奏，搭配量身打造的舞蹈編排，預期將再創全民舞蹈挑戰話題。據了解，Energy特別在兩個月前就啟動排練計畫，巡演期間持續修正走位與舞步，展現對這場國際級閉幕演出的高度重視。

為呼應新北市美術館的藝術氛圍，戶外園區特別打造四大光環境展演「光之絮言」、「穿越之光」、「光之詩篇」與「星空共舞」，結合建築、科技與燈光設計，與閉幕舞台互相呼應，讓閉幕典禮充滿儀式與城市美學。同時，閉幕煙火透過多樣色彩和節奏變化，呈現選手們從夢想啟程、挑戰自我，到最後迎接勝利的追夢過程。

▲▼Energy將擔任世壯運閉幕式表演嘉賓，世壯運閉幕典禮將搭配新北市美術館建築光雕投影，融合音樂、表演與視覺設計。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

4分半的煙火設計，前段以流動式的煙火編排，營造韻律感；中段不同花色的煙火層層堆疊，象徵著來自世界各地的選手們齊聚一堂；最終則以各式繽紛色彩的煙火點綴新北夜空，象徵所有選手和加油吶喊的觀眾熱情參與，為賽事畫下圓滿句點。

世壯運閉幕式開放民眾自由參與，配合活動請市民提早入場，無法親臨現場的朋友，閉幕典禮將於電視（民視無線台、緯來體育台）及網路平台（世壯運YOUTUBE 、我的新北市YOUTUBE、臺北市政府YOUTUBE、四季線上世壯運專區、中天新聞網、東森新聞網等）同步轉播，歡迎與世界各地的觀眾透過線上直播同樂。

更多活動訊息請持續鎖定： 2025雙北世界壯年運動會官方網站（https://wmg2025.tw/） 2025雙北世界壯年運動會粉絲專頁（https://www.facebook.com/WMG2025

關鍵字： 世壯運閉幕Energy

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷首局砲轟千賀滉大　追上法官並列全壘打王

快訊／大谷首局砲轟千賀滉大　追上法官並列全壘打王

快訊／尼克東冠G3上演20分大逆轉！唐斯末節發威拒絕被溜馬聽牌

快訊／尼克東冠G3上演20分大逆轉！唐斯末節發威拒絕被溜馬聽牌

後勁「必勝保證」很聰明　洪總看魔鷹抗議：捕手已經站起來

後勁「必勝保證」很聰明　洪總看魔鷹抗議：捕手已經站起來

「台灣怪力男」李灝宇開轟　林昱珉1.2局挨打丟3分

「台灣怪力男」李灝宇開轟　林昱珉1.2局挨打丟3分

快訊／雲豹淘汰！高錦瑋哭了　顏行書承諾將找更多幫手

快訊／雲豹淘汰！高錦瑋哭了　顏行書承諾將找更多幫手

大谷翔平傷後首度Live BP飆156　道奇教頭：看起來很棒

大谷翔平傷後首度Live BP飆156　道奇教頭：看起來很棒

快訊／林昀儒、高承睿鏖戰5局世錦賽摘銀　台灣苦等12年獎牌到手

快訊／林昀儒、高承睿鏖戰5局世錦賽摘銀　台灣苦等12年獎牌到手

「飛天豬」世壯運男籃飆分　朱億宗要為寶貝兒子拿金牌

「飛天豬」世壯運男籃飆分　朱億宗要為寶貝兒子拿金牌

陳子豪收到惡意恐嚇訊息　味全龍表達嚴正譴責

陳子豪收到惡意恐嚇訊息　味全龍表達嚴正譴責

開季至今霸榜聯盟6冠王　賈吉：不像外界想得那麼火熱

開季至今霸榜聯盟6冠王　賈吉：不像外界想得那麼火熱

【情緒價值給好給滿】爸蹲廁所聽女兒奶音狂喊「把拔～」句句溫柔回應❤️

熱門新聞

快訊／大谷首局砲轟千賀滉大　追上法官並列全壘打王

快訊／尼克東冠G3上演20分大逆轉！唐斯末節發威拒絕被溜馬聽牌

後勁「必勝保證」很聰明　洪總看魔鷹抗議：捕手已經站起來

「台灣怪力男」李灝宇開轟　林昱珉1.2局挨打丟3分

快訊／雲豹淘汰！高錦瑋哭了　顏行書承諾將找更多幫手

大谷翔平傷後首度Live BP飆156　道奇教頭：看起來很棒

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷首局砲轟千賀滉大　18轟追上法官

2尼克東冠G3上演20分大逆轉！

3後勁「必勝保證」很聰明　洪總看魔鷹抗議

4「台灣怪力男」開轟　林昱珉1.2局丟3分

5高錦瑋哭了！　顏行書承諾找幫手

最新新聞

1統一獅《府城巷弄》主題　李竺芯返鄉演唱

2夜王稱霸PLG　盧峻翔奪年度關鍵先生

3兄弟引進Trajekt Arc發球機　提升團隊戰力

4季後賽27年首見！尼克單季3度20分逆轉

5鈴木誠也猛打賞！關鍵3分砲教頭也驚嘆

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

金曲歌王變金牌選手！　蕭煌奇世壯運柔道直落二奪金

跨季15連勝沒特殊迷信　後勁想挑戰「嘟嘟障礙」

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

PLG職籃「水瓶砸球場」　林之晨10日深夜發文道歉

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366