▲世壯運慢速壘球雙北大戰+新北市恭喜臺北市拿下金牌。（圖／新北市政府提供，下同）

體育中心／綜合報導

雙北世壯運慢速壘球今（25）日展開雙北大戰第二部曲，搶下勝利的那一方就能奪下金牌。新北市隊在侯友宜市長的帶領下，首局就建立優勢拿下3分，換局後臺北市也不是省油的燈，第2局起積極追分，二隊你來我往攻守兼具，終場雖然新北市3比6不敵臺北市，但隊員們仍展現氣度恭喜臺北市拿下金牌。

▲世壯運慢壘新北市拿下銀牌+由IMGA會長布卡頒獎。



賽後侯友宜說：「這一場球本來很有機會贏的，後面可惜了一點。不過看到首長們拼盡全力，不放棄到最後一刻，這樣的精神就是新北市要傳遞給大家的。」 體育局表示，侯友宜市長今（25）日展現拼勁精神，在賽場上奮力追趕每一顆球，一次防守回合，不慎與隊員產生碰撞，有些小擦傷及嘴角撞傷，不過他表示並不會影響等一下的工作，會帶領新北市持續往前走。

▲世壯運慢速壘球雙北大戰二部曲新北市獲銀+侯友宜肯定團隊的好表現。

雖然最終新北市拿下銀牌，侯友宜仍肯定團隊表現，他說：「結果不是最重要的，重要的享受過程。大家對於自己的工作，感受到價值及愉快是最重要的。」他補充，運動也是大家健康的價值，希望世壯運能推廣「全民運動 終身運動」的精神，讓更多人一同參與。

▲新北市隊在侯友宜市長的帶領下，首局就建立優勢拿下3分。

體育局補充，世壯運各項競賽陸續進行，今（25）日在板橋田徑場進行射箭比賽，退役奧運國手齊聚包括陳詩園、郭振維、袁叔琪、譚雅婷、魏均珩、林佳恩等，上午資格賽比完都順利晉級，精彩還沒結束！2025雙北世壯運賽事持續登場，邀請大家一起進場感受熱情、為選手加油！詳細賽程資訊請至2025雙北世界壯年運動會官網查詢。

▲雙北世壯運慢速壘球今（25）日展開雙北大戰第二部曲。

