「台灣至寶」孫易磊再次驚艷　新庄監督狂讚變化球尾勁

▲ 孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿「台灣的至寶」孫易磊又有驚豔表現！他於25日面對樂天金鷲的延長12局登板，僅用11球成功解決3名打者，幫助球隊守住1比1的和局，連續兩場壓制對手。日本火腿監督新庄剛志賽後也對他的表現盛讚不已，表示「那個變化球的尾勁真的很驚人」。

這場在樂天生命球場進行的比賽中，先發細野晴希投7局失1分，牛棚接連無失分壓制，其中延長第12局派出才剛在22日升格一軍（支配下）的20歲右投孫易磊接手。對他來說，這是職業生涯第二場一軍登板。

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孫易磊面對島內宏明，先用時速154公里速球取得領先，再用133公里的變速球引誘出棒，讓他擊出一壘滾地球出局；接著讓中島卓也擊出左外野飛球；最後對上小郷裕哉，用136公里的變速球讓對方空振三振。面對三名左打者，他僅用11球完成任務。

據日媒《Full-Count》報導，談到孫易磊的表現，新庄剛志監督賽後表示：「今天所有投手表現都不錯，當然也包括易磊。他對左打者的變速球實在太有尾勁了，讓人驚艷。雖然對手還不太熟悉他，但這球路真的有特色。」

孫易磊22日剛完成支配下登錄，當天即對軟銀出賽，在平手局面登板投2局無失分，獲得球隊高度信賴。如今他連兩戰表現穩健，已被視為火腿未來輪值的重要潛力股。隨著這位20歲右投的快速成長，火腿豪華投手陣容中再添一位期待之星。