林瀚缺席金牌戰預告「鬼牌登場」　山羊兄弟大巨蛋拚冠添戰力

記者楊舒帆／台北報導

世壯運棒球競技組25日進行四強賽，山羊兄弟以14比0大勝FOX，晉級冠軍戰，將於28日在台北大巨蛋登場。林瀚預告「鬼牌」即將現身，曾在春季聯賽開轟的陳敏賜將加入，補強長打火力。

合庫教練林瀚此次加入山羊兄弟，首場比賽就跑出生涯首支場內全壘打。談到參加世壯運的感想，他表示：「一開始很緊張，也很興奮，遇到很多學長，團隊凝聚力不錯，打起來很開心。」

久違地與高國輝、周思齊並肩作戰，林瀚說：「大家都維持得很好，不會因為退役而有明顯落差，練習也都很認真。其他賢拜（選手）雖然不是職棒出身，但大家特地從各地來練球兩小時，真的很感動。」

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林瀚特別點名今日擔任第三任投手的胡睿呈，過去曾執教高苑工商，目前為崑山科技大學教練，「他也是每次都會來參加團練。」

林瀚因合庫母隊有出國行程，預計將缺席金牌戰，但他預告：「我這張牌，換敏賜，換鬼牌來。」提及陳敏賜在春季聯賽持續維持不錯的打擊狀態，他說：「這種盃賽很講臨場表現，而敏賜的打擊、守備、跑壘都是頂尖的，他一定是一張鬼牌。」陳敏賜原本就在山羊兄弟名單內，因入選亞運培訓隊，目前正在南部集訓，目前為止都尚未現身，有望請假參與世壯運冠軍戰。

▲林瀚。（圖／記者楊舒帆攝）