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Kobe認證大鎖不看好弗拉格　直言上限1屆全明星：別期待杜克小孩

▲杜克天才前鋒弗拉格，已經被看好超越「甜瓜」安東尼成為NCAA史上最強菜鳥。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克天才前鋒弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

2025年NBA選秀會即將登場，備受矚目的狀元大熱門、杜克大學前鋒弗拉格（Cooper Flagg）雖然擁有耀眼的身手與潛力，卻未能獲得所有前球星的一致看好，曾被布萊恩（Kobe Bryant）認證的防守悍將艾倫（Tony Allen）近期就在節目中直言，自己對弗拉格的評價保留，認為他未具備「翻轉球隊」的能力。

「我不覺得弗拉格能改變一支球隊，就像杜蘭特（Kevin Durant）那樣的球員，我沒看到。」艾倫在播客節目《GrindCityMedia》中說道，「說真的，我比較看到的是「俄製AK47」基里蘭柯（Andrei Kirilenko）。」

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艾倫強調，自己並非看衰弗拉格，但預測他在NBA的成就恐有限，「他可能只會入選1次全明星，我對這些杜克出身的孩子真的沒那麼興奮。」

▲▼Kobe認證的大鎖艾倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲Kobe認證的大鎖艾倫。（圖／達志影像／美聯社）

艾倫在2008年曾幫助塞爾提克奪冠，諷刺的是，弗拉格先前曾透露自己是塞爾提克的死忠球迷，自幼就反覆觀賞1985-86年冠軍賽季的比賽錄影，但他童年崇拜的球隊，如今卻有昔日功臣公開質疑他的上限。

儘管如此，達拉斯獨行俠在抽中狀元籤後，仍無意交易選秀權，極可能選入弗拉格並視為唐西奇（Luka Dončić）交易案後的新基石。而弗拉格剛結束他在杜克的大一賽季，場均貢獻19.2分、7.2籃板，率隊殺進NCAA最終4強，獲選年度最佳球員，選秀行情居高不下。

關鍵字： NBA弗拉格艾倫狀元杜克

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