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西決重返家鄉明尼蘇達　霍姆格倫盛讚灰狼近年蛻變

▲▼雷霆霍姆格倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍姆格倫小時候在明尼蘇達長大。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

身為明尼蘇達出生長大的球員，雷霆新星霍姆格倫（Chet Holmgren）在西區冠軍賽對上灰狼，坦言這是一場充滿情感的回家之戰，並盛讚灰狼近年的蛻變。

「我從沒想過能看到灰狼變得這麼強，因為他們在我小時候戰績並不好。」霍姆格倫表示，「我對新老闆和新團隊充滿敬意，我能看到現在球隊的改變，但我現在是雷霆的一員，我們得在上場對決。」

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霍姆格倫還透露，自己高中時經常在灰狼主場附近打球，「每天放學後我都會去那裡，沿途經過這些大樓，現在有些變了，但有些還是一樣，看著就會想起很多回憶。」

▲▼雷霆霍姆格倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍姆格倫G2好表現擊敗家鄉球隊。（圖／達志影像／美聯社）

霍姆格倫在G2繳出22分、4籃板、2助攻的表現，幫助雷霆以118比103擊敗灰狼，搶下系列賽第2勝。

此外，他也談到雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）奪下年度最有價值球員後，送給每位隊友總價值高達1萬美元的禮物袋，包括iPhone、耳機、訂製外套、勞力士錶。對此，霍姆格倫笑說，「這對我的手腕意義重大。」引來隊友威廉斯（Jalen Williams）和現場媒體的一陣笑聲。

 
關鍵字： NBA霍姆格倫雷霆灰狼

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