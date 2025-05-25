運動雲

>

快訊／林昀儒、高承睿勇闖世錦賽金牌戰　扳倒世界第1法國組合

▲▼林昀儒、高承睿、林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博）

▲林昀儒、高承睿挺進世錦賽男雙金牌戰。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

「柚香林萌」林昀儒、高承睿首度搭檔出戰世錦賽就殺入4強，確定替我國贏得男雙史上第4面獎牌，今（25）日凌晨與世界第1法國「眼鏡兄弟」A.勒布朗、F.勒布朗爭奪決賽門票。「柚香林萌」打出絕佳氣勢，兩人銜接流暢，以11比8、11比7率先聽牌，第3局遇上亂流以9比11讓出，還好第4局後來居上，最終以12比10，總局數3比1勇闖金牌戰。

台灣男單一哥林昀儒與二哥高承睿的男雙組合，被球迷戲稱為「柚香林萌」。兩人在今年初的新加坡大滿貫賽首度合拍就贏得亞軍，潛力驚人，此次世錦賽再度攜手出擊，名列大會第6種子，連續淘汰中國梁靖崑、黃友政以及林高遠、林詩棟兩個組合，挺進最終4強，保底一面銅牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣男雙過往在世錦賽拿過3面獎牌，蔣澎龍、張雁書曾在2001、2007年摘銅；「桌球教父」莊智淵、陳建安則在2013年贏得台灣賽史男雙首金，「柚香林萌」則確定替我國拿下睽違12年的第4面男雙獎牌，今日凌晨強碰世界第1組合法國「眼鏡兄弟」A.勒布朗、F.勒布朗，力拚提升獎牌成色。

▲▼林昀儒、高承睿、林詩棟、林高遠。（圖／翻攝自微博）

林昀儒、高承睿開賽就打出3比0攻勢，雖在中後段被扳成8比8，不過兩人展現火燙手感且銜接流暢，以10比8率先取得2個局點，11比8先下一城。雙方次局形成拉鋸戰，在6比5超前後，小高精彩的反拉得分，加上對手發球失誤，「柚香林萌」一舉將比數改寫為8比5，並一路保持領先，11比7連拿2局聽牌。

進入第3局，林昀儒、高承睿遇上亂流，被打出3比7的攻勢， 雖奮力追趕分數，局末一度扳成9比9，仍以9比11讓出。關鍵第4局，戰局相當膠著，「柚香林萌」一度5比3領先，隨後被法國兄弟打出6比2反擊遭反超，所幸局末再追成9比9，雙方對拉由「柚香林萌」取得賽末點，可惜被化解。

林昀儒、高承睿再以11比10取得第2個賽末點，這次順利把握住，以12比10鎖定勝局，總局數3比1勝出，挺進金牌戰，對手將是日本組合篠塚大登、戶上隼輔，雙方曾在今年新加坡大滿貫賽8強交手過，當時「柚香林萌」僅花36分鐘就以3比1勝出。

關鍵字： 桌球世錦賽林昀儒高承睿

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

苦等逾2小時終於裁定！悍將錯失滿壘1分飲恨、本季對猿0勝7敗

苦等逾2小時終於裁定！悍將錯失滿壘1分飲恨、本季對猿0勝7敗

徐若熙完美續航：曲球不是裝飾品了！Maddux夢當然想挑戰古林

徐若熙完美續航：曲球不是裝飾品了！Maddux夢當然想挑戰古林

「台灣飛人」陳信安重返賽場！林冠綸飆8記三分　世壯運首戰取勝

「台灣飛人」陳信安重返賽場！林冠綸飆8記三分　世壯運首戰取勝

屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝！遭奪球射門　拿亞軍笑不出來

屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝！遭奪球射門　拿亞軍笑不出來

吉力吉撈開轟「彈回來」險誤判　葉總苦笑：怎麼不跑快一點

吉力吉撈開轟「彈回來」險誤判　葉總苦笑：怎麼不跑快一點

勇士交易來巴特勒前如「一灘死水」　熱火主帥一句話讓柯爾安心

勇士交易來巴特勒前如「一灘死水」　熱火主帥一句話讓柯爾安心

讓徐若熙拚完投？葉總：腦海裡有閃過...

讓徐若熙拚完投？葉總：腦海裡有閃過...

快訊／林昀儒、高承睿勇闖世錦賽金牌戰　扳倒世界第1法國組合

快訊／林昀儒、高承睿勇闖世錦賽金牌戰　扳倒世界第1法國組合

徐若熙生涯首投滿8局奪本季首勝　味全7比0完封雄鷹

徐若熙生涯首投滿8局奪本季首勝　味全7比0完封雄鷹

岳政華逆轉三壘打　兄弟7比4氣走統一奪下4連勝

岳政華逆轉三壘打　兄弟7比4氣走統一奪下4連勝

【氣噗噗】1歲嬰被阿嬤罵沒大沒小　他奶音罵「噠噠噠噠」

熱門新聞

苦等逾2小時終於裁定！悍將錯失滿壘1分飲恨、本季對猿0勝7敗

徐若熙完美續航：曲球不是裝飾品了！Maddux夢當然想挑戰古林

「台灣飛人」陳信安重返賽場！林冠綸飆8記三分　世壯運首戰取勝

屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝！遭奪球射門　拿亞軍笑不出來

吉力吉撈開轟「彈回來」險誤判　葉總苦笑：怎麼不跑快一點

勇士交易來巴特勒前如「一灘死水」　熱火主帥一句話讓柯爾安心

讀者回應

﻿

熱門新聞

1裁定斷悍將反攻　對猿7連敗未開胡

2徐若熙92球完美續航！笑談Maddux夢

3陳信安重返賽場！林冠綸飆8記三分

4屏大守門員「守住罰球」剛要慶祝！遭奪球射門

5吉力吉撈開轟　葉總苦惱不跑快一點

最新新聞

1林昀儒、高承睿挺進世錦賽金牌戰

2李洋叮嚀別受傷！老爸世壯運進8強

3柯爾直言巴特勒加入前如「一灘死水」

4裁定斷悍將反攻　對猿7連敗未開胡

5吉力吉撈開轟　葉總苦惱不跑快一點

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

金曲歌王變金牌選手！　蕭煌奇世壯運柔道直落二奪金

桃猿今年對悍將沒輸過！跨季10連勝　古久保謙虛：不是每次都那麼順手

失誤→4安→被巴頭！　李勛傑敲首安後鬆口氣：悶滿久了

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366