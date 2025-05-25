快訊／林昀儒、高承睿勇闖世錦賽金牌戰　扳倒世界第1法國組合

▲林昀儒、高承睿挺進世錦賽男雙金牌戰。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

「柚香林萌」林昀儒、高承睿首度搭檔出戰世錦賽就殺入4強，確定替我國贏得男雙史上第4面獎牌，今（25）日凌晨與世界第1法國「眼鏡兄弟」A.勒布朗、F.勒布朗爭奪決賽門票。「柚香林萌」打出絕佳氣勢，兩人銜接流暢，以11比8、11比7率先聽牌，第3局遇上亂流以9比11讓出，還好第4局後來居上，最終以12比10，總局數3比1勇闖金牌戰。

台灣男單一哥林昀儒與二哥高承睿的男雙組合，被球迷戲稱為「柚香林萌」。兩人在今年初的新加坡大滿貫賽首度合拍就贏得亞軍，潛力驚人，此次世錦賽再度攜手出擊，名列大會第6種子，連續淘汰中國梁靖崑、黃友政以及林高遠、林詩棟兩個組合，挺進最終4強，保底一面銅牌。

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台灣男雙過往在世錦賽拿過3面獎牌，蔣澎龍、張雁書曾在2001、2007年摘銅；「桌球教父」莊智淵、陳建安則在2013年贏得台灣賽史男雙首金，「柚香林萌」則確定替我國拿下睽違12年的第4面男雙獎牌，今日凌晨強碰世界第1組合法國「眼鏡兄弟」A.勒布朗、F.勒布朗，力拚提升獎牌成色。

林昀儒、高承睿開賽就打出3比0攻勢，雖在中後段被扳成8比8，不過兩人展現火燙手感且銜接流暢，以10比8率先取得2個局點，11比8先下一城。雙方次局形成拉鋸戰，在6比5超前後，小高精彩的反拉得分，加上對手發球失誤，「柚香林萌」一舉將比數改寫為8比5，並一路保持領先，11比7連拿2局聽牌。

進入第3局，林昀儒、高承睿遇上亂流，被打出3比7的攻勢， 雖奮力追趕分數，局末一度扳成9比9，仍以9比11讓出。關鍵第4局，戰局相當膠著，「柚香林萌」一度5比3領先，隨後被法國兄弟打出6比2反擊遭反超，所幸局末再追成9比9，雙方對拉由「柚香林萌」取得賽末點，可惜被化解。

林昀儒、高承睿再以11比10取得第2個賽末點，這次順利把握住，以12比10鎖定勝局，總局數3比1勝出，挺進金牌戰，對手將是日本組合篠塚大登、戶上隼輔，雙方曾在今年新加坡大滿貫賽8強交手過，當時「柚香林萌」僅花36分鐘就以3比1勝出。