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吉力吉撈開轟「彈回來」險誤判　葉總苦笑：怎麼不跑快一點

記者王真魚／台北報導

味全龍隊24日對台鋼雄鷹之戰，第7局一波猛攻灌進7分，最終以7比0完封對手。其中，吉力吉撈．鞏冠在7局敲出一發兩分砲，卻出現一段插曲，這一轟擊中牆面後反彈回場內，起初被誤判為安打，經電視輔助判決後確認為全壘打。賽後總教練葉君璋談起當下情況，苦笑說，「一開始只是想說他怎麼不跑快一點。」

龍隊該局火力全開，5比0領先時輪到吉力吉撈．鞏冠，他擊出中外野深遠飛球，球打在左外野牆上方彈回場內，當下裁判認定為未出牆，做出安打判決，而鞏冠因未全力跑壘，一度面臨在二壘前被封殺的可能。不過他隨即向休息區比出手勢示意提出挑戰，教練團也立即向裁判反映。

裁判最後主動審視，透過慢動作回放顯示，該球擊中黃色全壘打線上方的欄杆後彈回場內，成功改判為全壘打，味全龍將比數擴大為7比0。

葉君璋直言，「那一支喔，一開始彈回來......我只是覺得他為什麼不跑快一點，但後來看那一支全壘打，感覺很像可以看一下喔，所以就有跟裁判反映一下。」他認為，如果沒有就算了，「但如果有，卻沒做這件事，這樣就滿可惜。」

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葉總也說，未來仍會再提醒選手，「其實球迷還是希望看到打者盡全力跑，這是職業球員應該有的基本態度。」

▲▼ 吉力吉撈．鞏冠 。（圖／味全龍提供）

▲吉力吉撈．鞏冠 。（圖／味全龍提供）

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