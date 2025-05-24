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LG雙子啦啦隊降臨大巨蛋！前韓團成員＋李珠珢同期新人助陣味全龍

▲▼ LG雙子啦啦隊左至右桂桂裕眞、車榮玹、李侖承 元民柱、禹惠俊 。（圖／味全龍提供）

▲LG雙子啦啦隊左至右桂裕眞、車榮玹、李侖承 元民柱、禹惠俊 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

韓國職棒勁旅LG雙子隊應援團今（24）日現身台北大巨蛋，為味全龍「DB小龍女主場秀」主題日活動助陣。這支來自KBO聯盟的超人氣應援團，不僅為球迷帶來道地韓式應援體驗，也親切分享他們對台灣的第一印象與交流心得。其中前韓國女子團體「Nature」禹惠俊直呼郭天信應援超洗腦。

LG雙子隊此次派出包括應援團團長李侖承、人氣啦啦隊長車榮玹、成員元民柱、禹惠俊、桂裕眞及吉祥物Lucky和Star的黃金陣容。其中元民柱和來台發展的李多慧曾在2019年都待在起亞虎。禹惠俊為前韓團成員，桂裕眞則是富邦韓籍「AI女神」李珠珢同期加入LG的大勢新人。

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LG雙子隊應援團今、明日連續兩天參與味全主場活動，帶來開場與中場精采演出，並舉辦見面會，展現韓職應援的熱情與創意。

啦啦隊長車榮玹表示，這是他第一次來到台北大巨蛋，直呼「比想像中大又乾淨」，更開心能首次在場內進行表演，「很期待這樣的機會，也覺得能代表來台應援是一種榮幸，盼望未來有更多的交流。」

▲▼ LG雙子啦啦隊元民柱、禹惠俊 。（圖／記者王真魚攝）

▲LG雙子啦啦隊元民柱、禹惠俊 。（圖／記者王真魚攝）

元民柱則點出台韓應援差別，「台灣的應援氛圍更有活力、朝氣，也比較積極。相較之下，韓國應援節奏比較快，但台灣的動作更多，大家可以一起跳，感覺很歡樂。」

禹惠俊提到自己對味全龍球星郭天信的應援曲特別有印象，「那首應援曲很有朝氣，跳起來非常開心，也是我學得最快的一首。」

她也露出迷人笑容表示，第一次來到大巨蛋，希望把快樂與活力的一面呈現給大家。

這次來台，LG雙子隊應援團不忘體驗台灣美食，昨天特別吃了鼎泰豐。桂裕眞開心表示，自己原本就愛吃燒賣，這次終於能在地品嚐，尤其是蝦仁燒賣讓他驚艷不已，「珍珠奶茶也超級好喝！」

她進一步表示，能來為味全龍應援真的很榮幸，「希望大家多多為我們加油！」

▲▼ LG雙子啦啦隊桂裕眞 。（圖／記者王真魚攝）

▲ LG雙子啦啦隊桂裕眞 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 韓國職棒LG雙子隊應援團味全龍台北大巨蛋

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