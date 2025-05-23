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悍將新洋投布坎南二軍開箱　陳金鋒談上一軍時機

▲▼布坎南。（圖／富邦悍將提供）

▲布坎南。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／桃園報導

擁有美、日、韓職豐富經驗的富邦悍將新洋投布坎南（David Buchanan），今日迎來加盟後首場實戰，於二軍出戰味全龍二軍「開箱」登板，主投4.2局用89球失掉4分（其中3分自責），內容仍在調整中，悍將總教練陳金鋒表示，會根據評估再決定他下一步的出賽安排。

布坎南今天面對味全龍二軍被敲出8支安打，其中包含曾勝安的一發全壘打，另送出3次三振與1次四壞球保送，最終吞下敗投。球速最快來到145公里。

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來自美國的右投布坎南於5月14日抵台，曾在2014年於費城費城人登上大聯盟，兩季共出賽35場拿下15勝。2017年轉戰日職東京養樂多燕子，三年內貢獻20勝，2020年起效力韓職三星獅，四季累積54勝，其中2021年更以16勝榮膺韓職勝投王，實戰經驗深厚。

對於布坎南之後上一軍時機，陳金鋒表示，會依據二軍回報的狀況再做安排，還不確定要在二軍投幾場。他進一步指出，調度也需視其他投手如陳仕朋、江國豪等人復健進度而定。

目前悍將幾位主力本土投手仍在二軍復健中，包括上述的陳仕朋、江國豪。陳金鋒強調，他們的進度沒有設快或慢，主要還是要看身體真正恢復程度，「是否能夠負荷比賽節奏才會考慮。」他也提到，經歷過開刀或長期傷勢的投手，應循序漸進回到賽場，「不能急著讓他們上來，如果又受傷會更麻煩。」

關鍵字： 富邦悍將布坎南陳金鋒棒球新洋投中職

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