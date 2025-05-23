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奧圖維雙響砲、麥卡勒斯8K領軍　太空人痛宰水手

▲太空人「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間23日上午，休士頓太空人在主場會師西雅圖水手的比賽中，憑藉著「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）夯出雙響砲外加先發右投麥卡勒斯 （Lance McCullers Jr.）4.1局8K賽季最佳表現下，以9比2大勝水手；太空人兩位2017年世界大賽冠軍陣容中僅存的成員攜手上演好戲，也讓現場球迷懷舊一番。

這場比賽是麥卡勒斯本季第2場主場先發，也是自5月10日對紅人僅投0.1局狂失7分後，首次於主場登板；麥卡勒斯一共投91球為本季新高，並首次投進第5局，這場比賽他造成14次揮棒落空，其中滑球6次、曲球5次，三振數是自2022年9月21日以來最多。

「我最近兩場感覺好多了，」麥卡勒斯賽後說道，「我覺得我們的比賽計畫很紮實，捕手也做得很好，讓我能照著節奏來投，我認為這場和上一場都是執行力良好的例子，團隊正在穩定進步。」

奧圖維賽前處於29打數3安打的打擊大低潮，本戰3局下半他擊出高飛犧牲打助隊得分開張後，在5局下半首打席敲出自4月28日以來、歷經80個打席的首轟；6局下半奧圖維再補上一發2分砲，將比分擴大至8比3，這是他生涯第12次單場雙響砲，也是自2023年4月14日以來首次。

「他是未來的名人堂第一輪票選入選者，」麥卡勒斯接著表示，「他做出什麼我都不再感到驚訝了，我看他打球已經超過十年，最讓人敬佩的是他每天來球場的態度，即使近況不好，他依然是隊上能仰賴的重要領袖。」

奧圖維同樣也稱讚麥卡勒斯並說道，「他過去兩年非常努力重返球場並保持健康，現在他已投了四場比賽，且每場都在進步，我知道他會達到百分百狀態，幫助我們贏下更多比賽。」

儘管開賽時控球不穩送出保送，但麥卡勒斯調整後三振掉本季水手隊內打擊成績最佳的波蘭柯（Jorge Polanco）與羅里（Cal Raleigh）；2局上半麥卡勒斯再度連續三振這兩位打者，開啟一段10打席中解決9人的好表現，其中6人是三振出局。

「當他領先球數時，他有太多武器可以運用，讓打者措手不及，產生大量揮空，」太空人主帥埃斯帕達（Joe Espada）最後提及，「他今天就是這麼做的，控制打席、掌握比賽，他的球越來越犀利，接下來要繼續降低保送率並增加好球進壘數，只要他掌握球數，他就是頂級投手。」

關鍵字： MLB休士頓太空人西雅圖水手奧圖維麥卡勒斯

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