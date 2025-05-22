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《第一神拳》主題曲響起！孫易磊熱血初登板　感謝古林睿煬關鍵提點

記者王真魚／綜合報導

「比想像中還不緊張，我覺得自己投得算沉穩。」日本北海道火腿鬥士隊20歲「台灣至寶」孫易磊，5月22日完成日職一軍初登板，面對太平洋聯盟強權軟銀鷹，在第9局平手時登板，後援2局僅被敲1安打、無失分，最快球速達152公里，強勢壓制對手打線，奪下生涯首個中繼成功。日媒提到，他在賽後受訪時語氣平靜、態度謙和，但展現出過人抗壓與成熟心境。

孫易磊說，「今天我想讓對手揮棒的球幾乎都有成功誘使出棒，感覺很好。」首局登板時，他用三顆速球壓制緒方理貢、隨後三球解決山川穗高，再讓渡邊陸擊出飛球出局，完美三上三下。他表示，上場前其實沒有太多緊張情緒，可能因為提前做好了心理準備。

值得一提的是，熱愛日本經典動畫《第一神拳》的孫易磊，特別選擇該作主題曲〈Inner Light〉作為他的一軍登板出場曲。談到這部作品時，他向日媒表示，「我喜歡主角一步在困境中仍堅持下去的精神。」

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完成第9局回到休息區後，孫易磊透露，同為台灣出身的學長古林睿煬給予提醒與鼓勵，「他提醒我下一局可能會面對哪類型打者，怎麼調整比較有效。」

10局續投時，孫易磊雖遭中村晃擊出內野安打，仍沉著應對，讓栗原陵矢擊出滾地球，順利守住延長賽局面。

▲▼ 孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

▲ 孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

關鍵字： 孫易磊台灣日職火腿鬥士棒球

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