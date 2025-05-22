快訊／林昀儒、高承睿「雙殺」中國組合　挺進世錦賽4強保底銅牌

▲林昀儒、高承睿雙殺中國組合，挺進世錦賽男雙4強。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

「柚香林萌」林昀儒、高承睿首度搭檔出戰世界桌球錦標賽，前役力退中國「梁黃」組合，今（22日）晚與中國第3種子林詩棟、林高遠爭奪4強門票，開賽氣勢如虹，率先以11比5、11比9連下2局聽牌，第3局雖以5比11讓出，但兩人第4局11比8鎖定勝局，挺進男雙4強，保底銅牌。

台灣男單一哥林昀儒與二哥高承睿的男雙組合，被球迷戲稱為「柚香林萌」。兩人在今年初的新加坡大滿貫賽首度合拍就贏得亞軍，潛力相當驚人，此次世錦賽再度攜手出擊，名列大會第6種子，16強賽與中國新興組合梁靖崑、黃友政大戰5局勝出，挺進8強行列。

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林昀儒、高承睿今日換交手中國第3種子球王林詩棟、林高遠，雙方都是「1左1右」的搭配，「柚香林萌」首局就打出絕佳氣勢，拉出9比3猛攻，徹底壓制對手，以11比5先下一城。

進入第2局，雙方中前段形成拉鋸，「柚香林萌」帶給中國組合極大壓力，迫使對手先喊出暫停，在7比7平後，林昀儒發球有效牽制林詩棟，將比數改寫為8比7，小林與小高局末展現流暢的銜接，以10比7率先取得3個局點，雖被化解了2個，仍以11比9率先聽牌。

關鍵第3局，「柚香林萌」在3比3後一度超前，但林詩棟的反手局中開始發力，加上高承睿出現失誤，被拉開4比10、6分差，以5比11讓出1局。

來到第4局，「柚香林萌」在3比3後超前比數，林昀儒正手強攻得分，高承睿也打得對手措手不及，拉開6比3、3分差距，並一路維持領先，在林詩棟忙中有錯掛網失誤後，「柚香林萌」 10比7取得3個賽末點，被化解了一個後，小林的旋轉讓林詩棟回球出界， 最終就以11比8勝出，挺進男雙4強，保底銅牌。