哈利伯頓誤以為絕殺　致敬米勒「掐脖」動作成烏龍

Tyrese Haliburton ???? Reggie Miller pic.twitter.com/zbB381xcZU — Yahoo Sports (@YahooSports) May 22, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

面對最多17分落後的劣勢，溜馬在東區冠軍賽G1上演驚奇逆轉，終場以138比135於延長賽力克尼克，搶下系列賽首勝。而溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在正規時間最後一擊後的「慶祝動作」，也成為賽後的話題焦點。

比賽讀秒階段，哈利伯頓於三分線外拔起出手，球進的同時時間走完，他激動地對著紐約主場觀眾做出經典「掐脖子」慶祝動作，致敬溜馬傳奇射手米勒（Reggie Miller）當年對尼克的經典場面。然而根據回放顯示，哈利伯頓的腳踩在線內，這球僅為兩分，將比賽逼進延長賽而非絕殺。

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▲哈利伯頓末節命中壓哨關鍵球，可惜腳踩線僅追平並非絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

賽後他苦笑承認，「我只是試著穩住節奏把球投進，當下以為是三分，所以做了個慶祝動作，不過沒關係，延長賽我們贏下來了。」

▲哈利伯頓「掐脖」動作。（圖／達志影像／美聯社）

本場哈利伯頓貢獻全隊最高的31分、11助攻，射手內史密斯（Aaron Nesmith）同樣火力全開，全場三分球9投8中，尤其在末節最後階段接連命中，助隊完成20比6的猛烈反撲。

系列賽G2將於台灣時間周六早上8點續戰，溜馬在哈利伯頓領軍下暫時以1比0領先尼克。