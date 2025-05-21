「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨　本人向台灣主辦道歉：我被利用了

▲本屆世壯運游泳賽事在台北市立大學天母校區詩欣館舉行。（圖／翻攝自世壯運官網）

記者柯沛辰／綜合報導

臉書粉專「靠北世壯運」近日貼出一則影片，內容是巴西選手指出世壯運部分問題，包括游泳競賽未將男女分開、裁判下口令速度太快、官網分組資訊不直觀等。不過，該名選手20日在臉書發文喊冤，稱影片遭斷章取義，而且內容是在比賽前錄製，他只是複述別人告訴他的話，實際下水比賽時發現那些話根本不是真的，所以他要公開向主辦單位道歉，「我被利用了」。

「靠北世壯運」18日貼出巴西選手遇到的問題與感受，包括游泳競賽未將男女分開，會有公平性的問題，以及分組排名賽資訊在官網的呈現方式不直觀，加上選手們不是依照年齡分組比賽，而是全部人一起游，所以無法即時知曉名次，最後是裁判說「預備」到哨音開始出發之間太快了，選手還來不及穩定好出發動作。

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不過，該名選手20日在臉書發文澄清，影片是在他首次下場參賽前錄製的，內容全是轉述其他人說的資訊，等到實際參與比賽，才發現那些說法根本不正確。為此，他想公開向當地主辦單位及世壯運道歉，因為他被利用了，影片內容斷章取義，完全無法反映他對游泳賽事組織的真實感受。

該名選手指出，他並未授權以那樣的方式使用他的影片，「這件事給我帶來了極大的壓力，也影響了我之後所有的比賽表現。」

至於影片中的其他部分，他解釋，當時他真的累了，前一晚他只睡幾個小時，又要早起比賽，當時他正專注比賽，對規則產生誤解，因為自己過去在巴西參加的是公開賽，但隨著他學會使用比賽的App後，一切都順利，成績也很快出來，只要同年齡組的選手都比完，就會立刻公布。

該名選手說，他對事件造成困擾再次表達歉意，同時也讚揚台灣主辦單位及游泳賽事籌辦，認為他在台灣受到熱情接待，賽事組織也盡心盡力，「總是不遺餘力協助我們解決問題，讓我們感受到賓至如歸，這絕對是我去過最棒的國家之一。」

▼巴西選手稱影片斷章取義，「我被利用了」。（圖／翻攝自選手臉書）