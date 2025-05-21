世壯運棒球賽選手資格與服裝規定惹議？北市體育局強調早已公告

▲近期媒體報導指出，部分選手對於參加世壯運棒球賽休閒組的資格限制及服裝規定感到不滿，認為相關規定在比賽前一天才被通知，導致準備不足。對此，臺北市政府體育局澄清，所有規定早已公告，並非臨時通知。（圖，休閒組示意圖，非當事人／2025雙北世壯運執委會提供）

記者王真魚／綜合報導

近期媒體報導指出，部分選手對於參加世壯運棒球賽休閒組的資格限制及服裝規定感到不滿，認為相關規定在比賽前一天才被通知，導致準備不足。對此，臺北市政府體育局澄清，所有規定早已公告，並非臨時通知。

有關媒體報導部分選手表示參加棒球項目休閒組，有選手表示比賽前一天才通知打過甲一甲二的選手不能參加，以及頭盔褲子款式服裝規定一事。臺北市政府體育局強調，已於113年8月27日公告，競賽組為具有成人國際或國家等級賽事經驗或職業聯盟經驗的球員。

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「以我國為例：全國社會甲組比賽、全國運動會、全國大專棒球聯賽公開組及其相同等級之賽事。另服裝規定亦明訂上場同隊選手須穿著相同顏色及設計之球衣，需顯示球員號碼。」

臺北市政府體育局說明，棒球技術手冊於113年4月即有公告，113年8月27日修正版本針對參賽資格規定增加舉例說明，其餘規定均無更動，賽前一天技術會議，亦再次提醒各球隊，參賽資格以現行技術手冊規範為準，大會基於信任原則，不主動審核選手及限制出賽。另於會議上說明，帽子、頭盔、球衣露出在外之內衣均須統一款式及顏色。

體育局再次重申，本次棒球技術規定均經IMGA審核通過於今年3月業已對外公告，絕無賽前一天始通知選手之情事。