近6年擁4冠！王貞治盃新北市冠軍戰擊敗台東縣　獎勵名單出爐

▲新北市王貞治盃奪冠。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

王貞治盃青棒錦標賽冠軍戰21日登場，新北市發揮火力，以14比3擊敗台東縣，相隔一年再度奪冠，近6年內奪下4冠。

新北市首局就發動攻勢，劉承佑、葉弘仁、曾聖恩接連安打攻下1分；2局上黃靖惟、劉承佑、曾聖恩、陳宸杰也持續狙擊對手；4局上靠著4支安打、2次保送及1次對方守備失誤灌進5分，奠定勝基。第6、7局也都有分數進帳，徹底擊潰對手。

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新北市石主恩先發2.1局，被敲3支安打，有4次保送失3分，失分集中於第3局，隨即換上王銘賢登板止血。他後援4.2局，被敲5支安打、無失分，拿下勝投。新北市全場共敲出18支安打，前兩棒劉承佑3安打、葉弘仁4安打5打點，是火力輸出的關鍵人物。

季軍戰方面，高雄市以3比1擊敗桃園市。兩隊前5局戰成平手，關鍵的6局上，高雄市發動一輪猛攻，楊宇翔、陳韋帆、廖子耀、潘信安串聯安打，謝秉軒高飛犧牲打也貢獻打點，單局灌進3分奠定勝基。鄭品紳完投7局，用了102球，被敲3安打，奪9次三振，僅失1分。

獎勵名單如下：

團體獎：

冠軍：新北市

亞軍：台東縣

季軍：高雄市

殿軍：桃園市

第5名：台中市

第6名：雲林縣

第7名：台北市

第8名：新竹市

個人獎：

打擊獎：桃園市 林鈞瑋（0.636）

打點獎：新北市 曾聖恩（10分）

全壘打獎：嘉義市 黃彥睿（1支）

投手獎：台東縣 李育朋（自責分率0.656）

最有價值球員獎：新北市 曾聖恩

教練獎：新北市 楊孝承