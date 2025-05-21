傳奇球星瓊斯接掌荷蘭隊兵符！首度以教頭身分征戰2026經典賽

▲瓊斯（Andruw Jones）。（圖／達志影像／美聯社）
記者王真魚／綜合報導
荷蘭棒球代表隊宣布將由傳奇球星瓊斯（Andruw Jones）擔任總教練，領軍出戰2026年世界棒球經典賽（WBC）。這將是瓊斯首次以總教練身分參與國際大賽。
瓊斯大聯盟曾效力勇士、道奇、遊騎兵、白襪以及洋基等隊，生涯長達17個球季，累積434支全壘打，巔峰期被譽最強外野手，迄今仍被認為具名人堂資格。
球員時期，瓊斯多次披上荷蘭隊戰袍，包括參加2006年與2013年兩屆經典賽，以及2015年第一屆12強。
退役後，瓊斯自2016年起擔任亞特蘭大勇士隊顧問，同時擔任荷蘭隊教練，帶隊出征2016年歐洲棒球錦標賽、2017與2023年經典賽、以及2019年的12強，擁有豐富的國際賽執教經驗。
據外媒報導，瓊斯將接掌下屆經典賽兵符。對於他的接任，荷蘭棒協技術總監克瓦克納克（Peter Kwakernaak）表示，「我們非常榮幸也很高興能由他領軍，帶領荷蘭出征下一屆經典賽。全賽事將在邁阿密進行，我們相信他的經驗和領導力，能夠為球隊注入強大戰力。」
瓊斯也對新角色充滿期待，「能夠帶領荷蘭出征世界棒球經典賽是一大榮耀。我曾以球員、教練身份參與其中，如今以總教練之姿領軍，格外意義非凡。我已迫不及待要與教練團一同打造出一支具競爭力的夢幻陣容。」
本屆世界棒球經典賽，荷蘭被分在實力堅強的D組，同組對手包括多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜與以色列等棒球強權。比賽日程如下：
|日期
|對戰組合
|3月6日
|委內瑞拉 vs 荷蘭
|3月7日
|荷蘭 vs 尼加拉瓜
|3月8日
|多明尼加 vs 荷蘭
|3月10日
|荷蘭 vs 以色列
BREAKING NEWS! Andruw Jones is de manager van #TeamKingdomNL tijdens de World Baseball Classic van 2026. Naast jarenlange ervaring als speler, is hij ook al jaren actief als coach bij het Koninkrijksteam. Tijdens de WBC maakt hij zijn debuut als manager. https://t.co/zf3UKVEfdg— HonkbalSoftbalNL (@HonkbalSoftbal) May 20, 2025
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