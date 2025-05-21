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傳奇球星瓊斯接掌荷蘭隊兵符！首度以教頭身分征戰2026經典賽

▲▼ 瓊斯（Andruw Jones）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓊斯（Andruw Jones）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

荷蘭棒球代表隊宣布將由傳奇球星瓊斯（Andruw Jones）擔任總教練，領軍出戰2026年世界棒球經典賽（WBC）。這將是瓊斯首次以總教練身分參與國際大賽。

瓊斯大聯盟曾效力勇士、道奇、遊騎兵、白襪以及洋基等隊，生涯長達17個球季，累積434支全壘打，巔峰期被譽最強外野手，迄今仍被認為具名人堂資格。

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球員時期，瓊斯多次披上荷蘭隊戰袍，包括參加2006年與2013年兩屆經典賽，以及2015年第一屆12強。

退役後，瓊斯自2016年起擔任亞特蘭大勇士隊顧問，同時擔任荷蘭隊教練，帶隊出征2016年歐洲棒球錦標賽、2017與2023年經典賽、以及2019年的12強，擁有豐富的國際賽執教經驗。

據外媒報導，瓊斯將接掌下屆經典賽兵符。對於他的接任，荷蘭棒協技術總監克瓦克納克（Peter Kwakernaak）表示，「我們非常榮幸也很高興能由他領軍，帶領荷蘭出征下一屆經典賽。全賽事將在邁阿密進行，我們相信他的經驗和領導力，能夠為球隊注入強大戰力。」

瓊斯也對新角色充滿期待，「能夠帶領荷蘭出征世界棒球經典賽是一大榮耀。我曾以球員、教練身份參與其中，如今以總教練之姿領軍，格外意義非凡。我已迫不及待要與教練團一同打造出一支具競爭力的夢幻陣容。」

本屆世界棒球經典賽，荷蘭被分在實力堅強的D組，同組對手包括多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜與以色列等棒球強權。比賽日程如下：

日期 對戰組合
3月6日 委內瑞拉 vs 荷蘭
3月7日 荷蘭 vs 尼加拉瓜
3月8日 多明尼加 vs 荷蘭
3月10日 荷蘭 vs 以色列
關鍵字： 瓊斯荷蘭隊世界棒球經典賽總教練棒球

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