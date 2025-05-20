挺20周孕肚出戰世壯運游泳摘金　準媽媽：我多了一個人的力量

記者游郁香／綜合報導

2025年雙北世界壯年運動會今（20）日在泳池賽場上演溫馨一幕。懷孕20周又5天的前游泳選手謝至琳，在女子30歲以上組200公尺混合四式中，以3分02秒33奪金。頒獎時，謝至琳丈夫還特別親吻她微凸肚子以示慶祝。準媽咪謝至琳說，「好累，但我有多了一個人的力量！」這份母愛與運動精神，成為本屆賽會感人時刻之一。

▲準媽媽挺20周孕肚參戰世壯運游泳摘金。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

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謝至琳畢業於台北市游泳傳統名校南港高中，主項是混合和自由式長距離，曾經擁有多項全中運混合式大會紀錄，並且曾在2013年全大運單屆拿到5金，但自師大畢業後離開賽場，目前在台北市溪口國小服務，謝至琳說，「我上一次比賽也應該有十多年了吧，但難得在台灣辦一個這麼大型的比賽一定要支持一下！」

謝至琳去年就完成世壯運報名，但在今年初才發現懷孕，面對是否參賽，夫妻倆為求慎重評估，特別於賽前徵詢醫生，獲醫生同意後才如願照常參加。不過懷孕期間身體難免出現一些狀況，也影響她在賽前準備，謝至琳說，「大概一個多月之前開始練習，慢慢的恢復一下，每天下水，但前陣子身體不太舒服，沒什麼力氣，會嗜睡，就很常想說，今天我要去練習，結果又出了點狀況後就只能待在家中休息，所以賽前其實沒有練很多。」

謝至琳這次世壯運游泳共報名50公尺自由式、100公尺自由式和200公尺混合四式三項，今天20日是距離最長的一項，但也是她最專長的項目，謝至琳特地在自己微凸肚子寫上「20W5DAY」，紀念成功奪得金牌。

賽後謝至琳說，「好累，真的好累！本來只想輕鬆游，但看了一下參賽名單又覺得有一點機會，所以，有看了自己的身體狀況，多花了一點精力去游，很開心可以跟孩子一同參與世壯運並且拿到金牌！」