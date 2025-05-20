前「奧運蝶王」許志傑回來了！世壯運1金1銅想破愛徒紀錄失算

▲前「奧運蝶王」許志傑在世壯運拿下1金1銅。（圖／2025雙北世壯運執委會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

退役十年的「蝶王」許志傑重披戰袍，征戰2025雙北世壯運游泳賽場，今（20）日在男子35歲以上組50公尺蝶式游出28秒08勇奪銅牌，前一日更在自由式接力4x50公尺游出1分39秒41摘下金牌，展現昔日國手的硬底子實力。他賽後感性表示，「彷彿回到當年選手時期，真的非常享受。」

許志傑曾代表台灣出征2004年雅典與2008年北京奧運，並在北京奧運男子200公尺蝶式打破全國紀錄，成為我國泳壇史上首位晉級奧運複賽的男子選手。2015年全運會後，他正式退休、轉任教職，如今37歲再次回到競技舞台，成為本屆賽事焦點之一。

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「昨天比完我覺得蠻開心的，以前當了二十年選手，再度回來比賽感覺好棒。」現為台北市立大學水上運動學系系主任，同時擔任該校的游泳隊教練的許志傑說，這次在主場比賽，從檢錄開始就感受到熱情的比賽氛圍，「我感覺又回到選手時期、也回憶了過去的比賽經驗，身體就自然做出安定訊號的備戰動作，整體比賽過程非常享受。」

他坦言在個人蝶式賽前特別觀看舊影片並進行技術調整，包含起跳後減少換氣次數，本想挑戰打破愛徒劉姵吟的27秒11佳績，卻笑說有點失算，「忘了考慮自己年齡，最後5公尺真的撐不住，感覺心有餘而力不足。」最終成績落後個人全盛期約3秒，也未能超越子弟兵的成績。