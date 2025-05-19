郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊　交手甲組高中、大學拚世壯運

▲▼Energy棒球隊前Lamigo曾琮萱（上）、前誠泰COBRAS-陳致鵬（下）。（圖／Energy棒球隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世界壯年運動會已經開打，Energy棒球隊全力備戰，展現不懈的精神與決心。為了迎接這場國際盛事，隊員們近期透過與明星科大棒球隊的練習賽「以賽代訓」，進行最後衝刺。

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上週末，Energy棒球隊多名球員特地從南部北上，參與與明星科大棒球隊的練習賽。比賽中，隊員們每一次揮棒、每一個接球，都展現出堅持與努力的精神。明星科大棒球隊年輕球員頻頻施壓，讓比賽充滿挑戰。

前富邦悍將投手林晨樺中繼兩局無失分，前Lamigo投手曾琮萱中繼一局也成功壓制對手。第七局上半，前統一獅球員黃恩賜更擊出一發全壘打，展現出狀況調整的成果。整場比賽，Energy棒球隊的表現穩健，為即將到來的世界壯年運動會奠定信心。在此之前，他們也曾跟成員黃恩賜執教的鶯歌工商，以及林晨樺、曾琮萱的母校文化大學進行交流賽。

▲▼Energy棒球隊前富邦悍將-林晨樺（上）、前富邦悍將-張詠漢（下）。（圖／Energy棒球隊提供）

Energy棒球隊的領隊郭岱琦表示：「目標是用每一場比賽，詮釋什麼是運動的真正精神：不懼困難、勇往直前。」他也提到，「讓我們共同期待，Energy棒球隊在世界壯年運動會上創造壯年精神，希望我們的熱血，永遠銘刻在球迷的記憶中。」

Energy棒球隊陣容中不乏明星球員，包括前統一獅高國慶、黃恩賜、鄧志偉、羅國龍與羅國禎、前富邦悍將張詠漢、前誠泰COBRAS陳致鵬等人。他們的加入為團隊注入了豐富的經驗與穩定的力量，成為備戰過程中的重要支柱。

▲Energy棒球隊郭岱琦選手。（圖／Energy棒球隊提供）