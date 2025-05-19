運動雲

>

郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊　交手甲組高中、大學拚世壯運

▲▼Energy棒球隊前Lamigo曾琮萱。（圖／Energy棒球隊提供）

▲▼Energy棒球隊前Lamigo曾琮萱（上）、前誠泰COBRAS-陳致鵬（下）。（圖／Energy棒球隊提供）

▲▼Energy棒球隊前誠泰COBRAS-陳致鵬。（圖／Energy棒球隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世界壯年運動會已經開打，Energy棒球隊全力備戰，展現不懈的精神與決心。為了迎接這場國際盛事，隊員們近期透過與明星科大棒球隊的練習賽「以賽代訓」，進行最後衝刺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上週末，Energy棒球隊多名球員特地從南部北上，參與與明星科大棒球隊的練習賽。比賽中，隊員們每一次揮棒、每一個接球，都展現出堅持與努力的精神。明星科大棒球隊年輕球員頻頻施壓，讓比賽充滿挑戰。

前富邦悍將投手林晨樺中繼兩局無失分，前Lamigo投手曾琮萱中繼一局也成功壓制對手。第七局上半，前統一獅球員黃恩賜更擊出一發全壘打，展現出狀況調整的成果。整場比賽，Energy棒球隊的表現穩健，為即將到來的世界壯年運動會奠定信心。在此之前，他們也曾跟成員黃恩賜執教的鶯歌工商，以及林晨樺、曾琮萱的母校文化大學進行交流賽。

▲▼Energy棒球隊前富邦悍將-林晨樺。（圖／Energy棒球隊提供）

▲▼Energy棒球隊前富邦悍將-林晨樺（上）、前富邦悍將-張詠漢（下）。（圖／Energy棒球隊提供）

▲▼前富邦悍將-張詠漢。（圖／Energy棒球隊提供）

Energy棒球隊的領隊郭岱琦表示：「目標是用每一場比賽，詮釋什麼是運動的真正精神：不懼困難、勇往直前。」他也提到，「讓我們共同期待，Energy棒球隊在世界壯年運動會上創造壯年精神，希望我們的熱血，永遠銘刻在球迷的記憶中。」

Energy棒球隊陣容中不乏明星球員，包括前統一獅高國慶、黃恩賜、鄧志偉、羅國龍與羅國禎、前富邦悍將張詠漢、前誠泰COBRAS陳致鵬等人。他們的加入為團隊注入了豐富的經驗與穩定的力量，成為備戰過程中的重要支柱。

▲▼Energy棒球隊郭岱琦選手。（圖／Energy棒球隊提供）

▲Energy棒球隊郭岱琦選手。（圖／Energy棒球隊提供）

關鍵字： Energy棒球隊備戰國際賽明星球員運動精神

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

道奇果斷釋出最資深老將泰勒　美媒：為金慧成留大聯盟鋪路

道奇果斷釋出最資深老將泰勒　美媒：為金慧成留大聯盟鋪路

沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

【求摸摸還開花花】貓貓伸肉掌跟主人撒嬌討摸

熱門新聞

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士大物遭冷凍真正原因曝

2衛少G7正負值-34　球迷：該退休了

3大谷翔平猛打賞救不了道奇

4雷霆搶七戰狂勝32分闖西區冠軍賽

5「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！

最新新聞

1郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊

2台灣雙職籃　下季有望推亞洲外援新制

3田苡璿再見轟　埔里高工4比2險勝

4林昀儒、高承睿3比1闖世錦賽16強

5吳念庭一軍復出一場　台鋼回應

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366