「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

▲林振瑋。（圖／截自MiLB TV）

記者楊舒帆／綜合報導

「台灣火球男」林振瑋19日（台灣時間）於高階1A的第二場先發中，他三局無失分、送出6次三振的精彩表現，帶領紅雀高A以7比1擊敗雙城高A，也讓總教練艾斯皮諾薩（Roberto Espinoza）拿下生涯第200勝。

紅雀的打線火力全開，首局就讓九名打者輪流上場，攻下4分為林振瑋打下穩固基礎。Joshua Baez敲出安打後，Ian Petrutuz隨即轟出他在高階1A的首發全壘打，一棒兩分，助隊取得2比0領先。韓籍中外野手趙元彬隨後敲出反方向安打再添1分，Tre Richardson靠著野手選擇再進帳1分，完成首局四分猛攻。

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獲得火力支援的林振瑋面對全聯盟打擊率與場均得分最高的打線，首局就三上三下、送出3K。第二局再度上演三上三下。第三局雖投出一次保送，但隨即又飆出兩次三振，最終在第47球退場。

林振瑋用47球投3局，包含27顆好球，據轉播單位顯示，最快球速100英里（約160.9公里），均速約98英里（約157.6公里）以上，未被敲任何安打，狂飆6K，防禦率1.59。

值得一提的是，這一勝也獲得官網特別報導，艾斯皮諾薩是紅雀高A隊史第26任總教練，今年是他首度執掌兵符。他於2017年在Johnson City展開執教生涯，並在2019年帶領紅雀隊奪下阿帕拉契聯盟冠軍。球隊內部稱他為「Espy」。