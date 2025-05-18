昆凌90歲爺爺世壯運摘金！下午挑戰短跑　105歲人瑞也奪牌

▲昆凌90歲爺爺羅倫斯世壯運摘金。（圖／記者楊舒帆攝）

記者游郁香／綜合報導

世壯運田徑賽今（18）日在台北田徑場正式展開，首日賽事吸引不少目光。其中天王周杰倫的岳祖父、昆凌90歲的爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan）成為焦點人物，他上午參加男子標槍90+組決賽，由於此項目只有他1人參賽，他順利贏得金牌，下午還要挑戰100公尺短跑項目。

羅倫斯早在高中時期便奪得澳洲高中錦標賽鉛球冠軍，堪稱運動健將。本屆世壯運，他除了參加男子標槍與100公尺短跑，還將陸續出賽200公尺短跑、鐵餅及鉛球項目。他今日上午出戰男子標槍90+組決賽，該項目僅他參加，因此篤定摘金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據官方公布的賽程，羅倫斯明早11點還要比200公尺短跑，21日下午3點30分角逐鐵餅項目，22日下午5點則進行鉛球初賽。

而在男子標槍100+的賽事中，泰國105歲人瑞薩旺（Sawang Janpram）也是唯一參賽者而直接摘下金牌。薩旺過去是學校校長，退休後才開始接觸運動，並參加多項高齡賽事，成為本屆世壯運最年長的參賽者。另外，來自澳洲的99歲選手馬丁（Allan Martin）則在標槍95+組奪金，展現老當益壯的風采。