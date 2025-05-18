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世壯運開幕！彭政閔曬與黃仁勳合照：很榮幸與台灣之光一起參與

▲世壯運開幕典禮，聖火代表彭政閔。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運開幕典禮，聖火代表彭政閔。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年世界壯年運動會17日在台北大巨蛋隆重登場，吸引約1萬8千名觀眾進場參與，現場氣氛熱烈。其中，中職傳奇球星彭政閔與「AI教父」黃仁勳同框亮相，成為焦點之一。兩人在活動結束後也開心合影，彭政閔更在 Threads 曬出合照，直呼：「很榮幸與各位台灣之光一起參與！」

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開幕典禮中的「種子聖火儀式」成為全場焦點，由五位來自不同領域的代表──棒球名將彭政閔、奧運拳擊金牌林郁婷、104歲羽球爺爺林友茂、金馬影后張艾嘉，以及科技界指標人物黃仁勳──共同象徵性地種下「希望」的樹苗，象徵運動、文化、科技與世代融合，從台灣向全世界發出團結與活力的訊號。

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林郁婷穿戴拳擊手套展現英姿、彭政閔則赤手揮棒致意，而高齡104歲的林友茂緩步上台、比劃羽球揮拍動作，全場報以熱烈掌聲與歡呼，場面感人。彭政閔與林郁婷更親自走下台階，扶持林友茂登台，展現體壇前後輩的溫暖情誼。

文化代表張艾嘉以親切笑容與觀眾互動，科技代表黃仁勳壓軸登場，他身穿白色POLO衫輕快跑步上台，雙手高舉振臂拍手，現場觀眾拿手機直拍。他與其他四位代表一同站上舞台，將手中的樹苗種入土壤，象徵從「希望」出發，開啟壯年運動精神的新篇章。

活動後，彭政閔也在 Threads 分享心情：「很榮幸跟各位台灣之光，一起參與這台灣大型運動賽事，希望大家能多多進場為來自世界各地，參加世壯運的運動員們加油，給予鼓勵和掌聲，展現我們台灣人的熱情和歡迎哦。」

▲彭政閔與黃仁勳合影。（圖／截自彭政閔Threads）

▲彭政閔與黃仁勳合影。（圖／截自彭政閔Threads）

關鍵字： 世壯運開幕典禮彭政閔黃仁勳台灣之光

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