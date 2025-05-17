黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

▲世壯運開幕典禮，聖火代表彭政閔、張艾嘉、黃仁勳、林友茂及林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

2025年世界壯年運動會種子聖火儀式是開幕典禮的一大亮點，黃仁勳壓軸登場，現場掌聲不斷，與彭政閔、林郁婷、林友茂及張艾嘉一起種下「希望」的樹苗。

林郁婷戴著拳擊手套登場、彭政閔則赤手揮棒，104歲的林友茂緩步上台，比劃羽球揮拍動作，引起現場歡聲雷動，林郁婷與彭政閔特別到台下親自接他上台。

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▲▼世壯運開幕典禮，聖火代表黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

文化代表張艾嘉跨著輕盈的步伐與現場觀眾打招呼，最後壓軸科技代表黃仁勳現身，再度掀起掌聲，觀眾席全拿手機直拍他上台，他穿著白色POLO衫，輕快跑步上台，還不忘與觀眾打招呼，雙手振臂拍手相當投入其中。他帶著樹苗與各方代表一起站在舞台上，種下手中的樹苗，象徵「希望」的開始。這項儀式，象徵運動、年輕、科技、文化與共融，「希望」從樹苗開始，象徵生命起源，這五位來自不同領域的代表共同種下樹苗。

▲世壯運開幕典禮，聖火代表林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運開幕典禮，聖火代表彭政閔。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運開幕典禮，聖火代表張艾嘉。（圖／記者林敬旻攝）

黃仁勳受邀參與世壯運開幕儀式時，曾說：「能夠來到臺北參與世界壯年運動會的開幕典禮，我感到無比榮幸！你們激勵人心！你們證明了熱情不會隨著時間而泯滅。」黃仁勳想對所有參加者說：「不論你是來參賽、幫忙加油，還是單純想體驗當下的熱血，你們展現出的精神是最珍貴的。」

104歲的林友茂，從50歲開始投身羽球運動，也因堅持這項數十年的運動嗜好，獲金氏世界紀錄認證為「全球最年長羽球員」。去奧運拳擊金牌林郁婷以及「中職先生」彭政閔也共襄盛舉。

▲▼世壯運開幕典禮，聖火代表林友茂。（圖／記者林敬旻攝）